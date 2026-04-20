El judici a l’operació Kitchen continua oferint episodis dignes d’una cançó d’Antònia Font. Aquest matí, que s’ha reprès a l’Audiència Nacional, la vista oral, és una jornada esperada per la declaració de la víctima, i protagonista, de l’operació de la claveguera política, l’extresorer del PP, Luis Bárcenas. De fet, el cas que ha portat tot un exministre de l’Interior com Jorge Fernández Díaz al banc dels acusats amb peticions de pena de fins a 15 anys de presó, per mobilitzar la brigada política per manllevar a Bárcenas els “papers” amb informació delicada sobre el finançament de la formació.
Bárcenas, ja amb moltes hores de vol a l’Audiència Nacional, ha explicat amb desimboltura que va ordenar a un pres de Soto del Real que destruís unes gravacions relacionades amb l’expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy. Precisament, Rajoy declarà dijous. Segons ha explicat, el reclús a qui va confiar la missió tenia coneixements informàtics. De fet, ha reconegut que li va pagar entre 4.000 o 5.000 euros per destruir un àudio i altra documentació que guardava en un núvol aprofitant un permís penitenciari. Bárcenas ha detallat que el pres va fer la feina perquè en sortir de la presó va constatar que al “núvol no hi havia res”. D’aquesta manera, Rajoy torna a sortir esquitxat en la trama després que l’investigador principal ara fa una setmana el va embolicar amb els principals implicats.
Un xofer proposat pel PP
Per altra banda, Bárcenas ha ofert detalls d’un dels acusats i base de l’operació Kitchen, el seu xofer Sergio Ríos. Una persona que va fitxar la policia patriòtica com a talp a canvi de 2.000 euros al mes de fons reservats, una pistola de ceràmica i la seva entrada al Cos Nacional de Policia. Bárcenas ha assegurat que Ríos tenia accés permanent al seu mòbil perquè sempre el deixava al cotxe quan assistia a una reunió.
De fet, ha afegit que el mateix Ríos li va portar una funda “Faraday” per protegir el mòbil d’interceptacions o localitzacions. L’ha titllat de “noi per a tot”, perquè a més de xofer, li feia gestions i de noi dels encàrrecs, tràmits administratius o cobrament de xecs. Ríos va començar a treballar amb Bárcenas perquè li va recomanar un excap de seguretat del PP que el va qualificar “d’estupend” i que ja havia fet treballs pel PP.