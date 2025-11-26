L’Audiència Nacional colla el PSOE i li demana els rebuts dels pagaments en metàl·lic

Més pressió al setge judicial al PSOE. Ara, arran del cas Koldo que ha derivat en el cas José Luis Ábalos i Santos Cerdán. El magistrat Ismael Moreno, titular del Jutjat Central d’Instrucció número 2 de l’Audiència Nacional, ha dictat una providència per la qual reclama informació prou sensible a l’aparell comptable socialista. En concret, li reclama informació concreta i detalla dels “pagaments en metàl·lic efectuats entre els anys 2017 i 2024, així com els seus justificants”. És a dir, tots els rebuts i la traçabilitat dels pagaments.
A través de la providència, avançada per Europa Press i confirmada per El Món, el jutge Moreno requereix a la formació de Pedro Sánchez que “faciliti al jutjat relació de pagaments en metàl·lic efectuats i documents en què se suporten, durant el període del 2017 fins al 2024 i, verificat que sigui, s’acordarà el que sigui procedent”. Aquest és un pas primordial per la continuïtat de la instrucció d’una peça separada sobre aquests pagaments en metàl·lic detectats per la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO), en els seus darrers informes. De fet, va ser l’instructor de la causa al Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, qui va proposar a Moreno obrir aquesta peça separada en haver detectat aquests pagaments.
Un dia abans de la presó?
La petició del jutge arriba tot just un dia abans que se celebri la vista, a instància del ministeri fiscal, per revisar les mesures cautelars de Koldo Garcia i José Luis Ábalos, després del primer escrit d’acusació pel cas Mascaretes contra tots dos. De fet, el ministeri públic va demanar al jutge instructor el seu ingrés a presó per les altes penes que es demanen i per la gravetat dels delictes dels quals són acusats. En concret, per a l’exministre de Transport el ministeri públic reclama una condemna de 24 anys de presó i 3,9 milions de multa.