Más derivadas del caso Koldo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decidido actuar y seguir lo que le ha propuesto el juez instructor del mismo caso, pero del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. Así ha abierto una pieza separada sobre los presuntos pagos en metálico que habría cobrado el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y su asesor Koldo Garcia.

El magistrado Moreno, que investiga una presunta organización criminal que supuestamente cobró comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia, añadirá a su investigación los hechos que ha relatado Puente en su resolución respecto a estos pagos. Además de la resolución, Puente remitió al juez de la Audiencia Nacional las declaraciones ante el Supremo por el exdirector gerente del PSOE, Mariano Moreno, la empleada del partido, Celia Rodríguez, así como la de la empresaria Carmen Pano, que aseguró que entregó 90,000 euros en efectivo en la sede del PSOE.

Además, ha adjuntado la parte del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) del pasado 8 de octubre que analiza e investiga estos pagos, así como la información facilitada por el PSOE sobre estos pagos. Moreno, en su providencia, ha acordado trasladar al Ministerio Fiscal y las partes personadas en la causa la apertura de la pieza separada y de la documentación aportada.

Koldo Garcia, en arribar a Tribunal Suprem/A. Pérez Meca / Europa Press

Investigar por qué hay indicios

Fue el pasado 31 de octubre cuando el magistrado Leopoldo Puente, que instruye el caso en el Supremo, instó a la Audiencia Nacional a investigar estos pagos en metálico. El togado razonaba que podría haber un presunto blanqueo de capitales a través de las liquidaciones de gastos y que ni el partido, ni los investigados ni los trabajadores del PSOE que declararon aclararon mucho. Por lo tanto, para Puente, cualquiera que sea la calificación jurídica, cree que está vinculada a la investigación que ya lleva a cabo el Juzgado Central de Instrucción 2. En concreto una presunta trama -integrada por Ábalos, Koldo Garcia y Santos Cerdan, exdiputado del PSOE y también exsecretario de organización de la formación- para cobrar comisiones a través de adjudicaciones de obra pública.