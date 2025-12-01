La presión judicial sobre el PSOE continúa a raíz del ‘caso Koldo’. El PP quiere aprovechar la mayoría absoluta que tiene en el Senado para citar al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para que comparezca en la comisión de investigación que se llevará a cabo en torno a este caso el próximo 17 de diciembre. En esta comparecencia, los populares quieren preguntar a Cerdán por el supuesto “cheque en blanco” que ofreció a José Luis Ábalos en nombre de Pedro Sánchez, según afirma el PP.

Cerdán, quien salió de prisión hace dos semanas, deberá comparecer en el Senado para “aclarar el sistema de comisiones ilegales del 2% en obras públicas” que el PP dice que utilizaba el PSOE. Cerdán estuvo en el centro penitenciario de Soto del Real cuatro meses y medio, ya que el magistrado del Supremo consideraba que había riesgo de destrucción de pruebas, un riesgo que se mitigó «significativamente». Aunque Cerdán saliera de prisión provisional, el juez informó que se han fortalecido los indicios que ya pesaban contra él en el marco del ‘caso Koldo’.

Primeras imágenes de Santos Cerdán a la salida de Soto del Real / Europa Press

Además, el secretario general de los populares, Miguel Tellado, también ha informado este lunes que tienen previsto convocar a Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes, y también a Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones, para que estos “den explicaciones de todo lo que saben”. «Tres piezas clave de los tejemanejes de la corrupción sanchista», ha resumido Tellado en rueda de prensa. En cuanto a Víctor Ábalos, quieren que este explique la supuesta “oferta de trabajo” que recibió de parte de una consultora ligada al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, mientras que la citación de Hernando es para hablar de la “red de prostíbulos del suegro del presidente del gobierno”.

«Combatir» al gobierno español

En la rueda de prensa de este lunes, Tellado ha afirmado que el PP “combatirá” al gobierno español “en la calle” y en las instituciones, y además les ganarán en las urnas. “Pero mientras no llegan estas elecciones y a la espera de nuevas manifestaciones que, por supuesto, no descartamos, continuaremos sacando información de los actores de las diferentes tramas que rodean a Pedro Sánchez», ha argumentado Tellado.

El exministro de Transportes y diputado del PSOE, José Luis Ábalos, sale del Congreso / Europa Press

El PSOE acusa al PP de usar el Senado para su «circo»

Por parte del PSOE, han criticado la decisión del Senado de citar a comparecer a Cerdán. Según ha asegurado la portavoz de los socialistas, Montse Mínguez, esta citación es una muestra más de que los populares utilizan la cámara alta “para su circo”. En este sentido, ha recordado que el PP ya hizo valer su mayoría absoluta en el Senado para hacer comparecer a Pedro Sánchez justo al día siguiente del funeral de Estado a las víctimas de la DANA.