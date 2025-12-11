Amb la directa posada. El magistrat instructor del cas Ábalos, sobre les comissions per adjudicacions de material sanitari durant la pandèmia de la COVID, batejat com a cas Mascaretes, ha dictat l’obertura del judici oral José Luis Ábalos Meco, el senyor Koldo García Izaguirre i el senyor Víctor Gonzalo d’Aldama Delgado. El magistrat del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, seguint els criteris de les acusacions els imputa la integració en organització criminal; suborn continuat, actiu i passiu; ús i aprofitament d’informació privilegiada; tràfic d’influències; malversació de fons públics; falsedat en document oficial i prevaricació.
La interlocutòria, dictada aquest dijous i de 17 pàgines, el magistrat manté la presó per a Ábalos i Garcia i deixa en llibertat Víctor de Aldama, amb controls quinzenals al jutjat i la prohibició d’abandonar Espanya. La resolució dicta una fiança per a futures responsabilitats de 60.000 euros a Ábalos i Garcia. La fiscalia reclama a Ábalos 24 anys de presó i 3,9 milions d’euros a l’exministre de Transports. Així, a l’exassessor d’Ábalos, Koldo Garcia, reclama 19 anys i mig de presó, pels mateixos delictes d’Ábalos i la mateixa multa i per l’empresari Víctor de Aldama, 7 anys de presó, en aplicar-li l’atenuant de confessió, així com una multa de 3,8 milions d’euros.
A més a més de les multes, la fiscalia també exigeix que Ábalos i Koldo indemnitzin “conjuntament i solidàriament” l’empresa Ineco -en 34.477,86 euros- i Tragsatec -en 9.500,54 euros-. Així mateix, posa a la llista el “decomís dels guanys” que provenen del suposat suborn, per un import de 430.298,4 euros.
Un cas que va néixer a l’Audiència Nacional
Aquest sumari que ara el jutge Puente envia a la sala segona del Tribunal Suprem, perquè Ábalos encara està aforat com a parlamentari, es va iniciar al Jutjat Central d’Instrucció número 2 de l’Audiència Nacional sobre presumptes comissions en les adjudicacions del material sanitari. Una instrucció que va arribar a Ábalos, circumstància que va obligar a enviar la causa al Suprem per la seva condició de diputat. La investigació va continuar, en mans de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que va recollir força documentació que implicaven els imputats així com la col·laboració de Víctor de Aldama que va destapar amb les seves declaracions les connexions de la xarxa.