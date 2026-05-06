Moments finals del judici al Tribunal Suprem del cas Mascaretes. Una jornada marcada pels informes de les parts i que ha començat per expurgar del cas l’intent d’embolicar Pedro Sánchez. El fiscal en cap d’Anticorrupció, Alejandro Luzón, ha assegurat en la seva intervenció davant la sala penal, que l’actual inquilí de la Moncloa no té res a veure amb el cas. “No era el número u en la veritable organització criminal que van conformar José Luis Ábalos, Koldo Garcia i l’empresari Víctor de Aldama”, ha sentenciat Luzón.
“No es tracta d’establir un número u, un número dos, un número tres, i, sens dubte, el primer ministre no era el número u, com Aldama li atribueix tan fàcilment aquest paper”, ha manifestat el fiscal. Així mateix, Luzón ha emfatitzat que Ábalos, com exministre, era anomenat “cap” per tothom, fins i tot, del cercle d’Aldama. En la mateixa línia, ha remarcat el “matís” del tinent coronel de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, Antonio Balas, que va declarar en seu judicial que “qui paga mana, i qui pagava i feia les exigències és Aldama”.
Precisament, d’Aldama, clau de volta de l’acusació, el fiscal ha volgut aclarir que hi ha delictes dels que s’acusa a Ábalos i Garcia però no a l’empresari, d’aquí la diferència de petició de penes. Per a Aldama reclama 7 anys, per Ábalos 24 i per Koldo Garcia 19. En tot cas, el relat del fiscal ha estat que la trama es va originar al Ministeri de Transports amb l’arribada d’Ábalos el juny de 2018 a través d’unes “relacions personals” que van comportar “guanys financers mutus” que va degenerar en una “autèntica organització criminal”.
“Proves demolidores”
Luzon ha qualificat “d’abundants i demolidores” les proves contra els acusats. Per exemple, els deu mil euros que Aldama els hauria pagat mensualment. “Els acusats no han aconseguit donar una resposta vàlida a la pregunta que planteja la vella cançó popular: ‘D’on treu els diners per a gastar-ne tants?'”, ha exclamat. Una pregunta que s’hauria de fer als directors de les sucursals bancàries on ingressaven els diners. El fiscal ha constatat que l’empresa Soluciones de Gestion, vinculada a Aldama, feia i desfeia amb els contractes de compra de les mascaretes i, com no podia ser d’una altra manera, ha esmentat Jéssica Rodríguez, excompanya sentimental de l’exministre i el pis que li tenia llogat. “Un principi de corrupció”, ha conclòs el fiscal.