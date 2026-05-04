Declaració esperada de l’exministre de Transports, José Luis Ábalos, a la sala segona del Tribunal Suprem en el marc del cas Mascaretes. Aquest matí s’ha enfilat a l’estrada i ha admès “vincles singulars” amb Koldo Garcia, l’exassessor que tenia al ministeri i també acusat en el cas. Ábalos també ha lamentat haver conegut Víctor de Aldama, l’empresari coacusat i principal delator del cas a la Fiscalia Anticorrupció. “No és res per a celebrar”, ha definit el fet s’haver conegut Aldama.
L’exministre ha detallat com es va forjar l’amistat amb Garcia. De fet, ha remarcat que el va anomenar com a assessor al ministeri “en agraïment” per la seva “dedicació i lleialtat” com a xofer i ajudant personal i de seguretat durant mesos després de ser nomenat secretari d’organització del PSOE. De fet, ha especificat que per tal que continués al seu costat podia integrar-lo al seu gabinet com un dels cinc assessors que podia nomenar lliurement”.
“Vida privada”
Ábalos ha relatat que va estar molt temps amb Koldo des que el va fitxar en un mínting a la Rioja l’any 2018 que estava aturat i podia fer de xofer, d’assistent i, a més, podia generar més militants. “Durant tot aquest temps, com que va passar a formar part de la meva vida privada i assumptes personals, es va desenvolupar un vincle únic que no vaig formar amb altres assessors, ni tan sols amb aquells que eren els meus amics i que coneixia de feia temps, abans que hi fos en Koldo, perquè no van entrar en aquesta esfera tan personal i íntima”, ha emfatitzat.
Pel que fa a Aldama, l’exministre ha comentat que no podia recordar la data exacta en què el va conèixer, tot i que creu que va ser als voltants del darrer trimestre del 2018, possiblement cap al setembre o l’octubre”. “Va ser una presentació una mica precipitada, i va ser Koldo qui li va presentar, i recordo que tot just pujava al cotxe”, ha detallat. I, això sí, amb ironia ha afegit: “Permeteu-me la ironia, però no hi ha res a celebrar”.
La Fiscalia Anticorrupció demana 24 anys de presó per a l’exministre, 19 anys per al seu exassessor i 7 anys per al presumpte intermediari Aldama per presumptes irregularitats en la compra de mascaretes durant la pandèmia. Per la seva banda, els fiscals particulars liderats pel PP demanen 30 anys per a l’exministre i el seu exassessor, mentre que per a l’empresari demanen la mateixa pena que el fiscal.