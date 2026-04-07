La vista oral del cas Mascaretes ha començat amb un aperitiu força suggerent del que vindrà en les pròximes jornades. I més després de l’audiència prèvia, on la sala penal del Tribunal Suprem va deixar ben clares quines serien les regles del joc. Aquest dimarts, coincidint amb un altre gran escàndol que fa seure ex càrrecs polítics al banc dels acusats, el judici del cas Kitchen, s’ha iniciat el gruix del judici a l’exministre José Luis Ábalos, el seu assessor Koldo Garcia i l’empresari Víctor de Aldama, ànima de l’acusació per les presumptes irregularitats en l’adjudicació de mascaretes durant la pandèmia.
La sessió ha començat amb la pràctica de la prova testifical. Però no com és habitual, perquè les dues primeres han estat per escrit, una mena de dret que ostenten algunes autoritats. En aquest cas, han estat Francina Armengol –actual presidenta del Congrés i presidenta de les Illes Balears durant la pandèmia– i Ángel Víctor Torres –actual ministre de Política Territorial i president de les Illes Canàries durant el mateix període. Tots dos han assegurat en una declaració per escrit que no van donar ordres de comprar mascaretes a l’empresa d’Aldama. Però l’estrella del dia ha estat Víctor Manuel Ábalos, el fill de l’exsecretari d’organització del PSOE, i el germà de Koldo García, Joseba, amb declaracions que han fet aixecar l’orella dels magistrats.
“No parlo en clau”
Així, Víctor Manuel Ábalos ha negat davant el tribunal haver “custodiat” diners del seu pare, tal com sosté la fiscalia anticorrupció. En aquest sentit, ha assegurat que tots els diners que ha prestat al seu pare són “seus”, obtinguts de la seva feina com a consultor i intermediari amb empreses colombianes. “No soc custodi de res ni de ningú”, ha insistit. A més ha qualificat de “lamentable” la situació econòmica del seu pare arran del divorci i ha dit que per això li ha deixat diners en diferents ocasions.
Per altra banda, ha testificat que la seva activitat empresarial se centra en Colòmbia i que no tenia cap telèfon encriptat per parlar amb Koldo García, l’assessor del seu pare. El fill de l’exministre ha negat haver donat diners a García o haver tingut “negocis” amb ell, tot i que sí que ha reconegut que va contractar els serveis d’una empresa que administrava la seva parella. Una de les qüestions que ha emfatitzat és que mai “no ha parlat en clau” o a través de missatges encriptats amb Koldo García.
Una de les curiositats que ha justificat és el terme “cafè” que la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va detectar en les converses i, en especial, sobre els seus viatges empresarials a Colòmbia. “Al senyor Koldo li agrada molt el cafè, però igual que al meu sogre i a moltes altres persones. I es refereix bàsicament a això. No hi pot haver vocabulari encriptat perquè jo no hi tinc costum ni sé parlar en clau”, ha remarcat.
El ‘germaníssim’ recollia diners a la seu del PSOE
El coprotagonista de la sessió ha estat Joseba García, el germà de l’exassessor ministerial, que ha reconegut que va anar dues vegades a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid per recollir sobres amb diners. “Que recordi, només he estat allà dues vegades i totes dues per a això, no hi he tornat mai més”, ha contestat com a testimoni a preguntes de la seva lletrada –també lletrada de Koldo García– sobre si havia anat a Ferraz. També ha admès que va viatjar a la República Dominicana i va recollir un sobre amb documentació com a favor a Víctor de Aldama.
Joseba García ha rebutjat respondre prèviament a les acusacions, tot al·legant que està investigat en una altra causa a l’Audiència Nacional. En el mateix sentit, ha especificat al tribunal que era una mecànica habitual del seu germà anar pel món amb tres sobres “atenent si les despeses eren del PSOE, del ministeri o personals”. “Sí, era una manera de portar la comptabilitat o el control”, ha matisat. En el paquet de declaracions sucoses, cal afegir que va lliurar 400 euros en bitllets a Jéssica Rodríguez, exparella d’Ábalos, que li havia donat prèviament De Aldama, per mediació del seu germà Koldo.