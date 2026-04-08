Segona sessió efectiva de la vista oral del cas Mascaretes. Una jornada que tenia com a protagonista Claudia Montes, una dona relacionada amb l’exministre de Transports José Luis Ábalos, acusat pel cobrament de comissions a través de les compres de material sanitari per la Covid i d’endollar parelles sentimentals en empreses públiques. Precisament, després que en la sessió d’ahir testifiqués Jéssica Rodríguez –a qui el ministre va llogar un apartament molt cèntric a Madrid, amb un gatet inclòs, per trobar-s’hi–, aquest dimecres ha estat el torn de Montes, una ex miss Astúries que va ser contractada a l’empresa pública Logirail, que penjava del ministeri de Transports, a través de Renfe.
Montes ha detallat al Tribunal Suprem que Ábalos li va passar enllaços de vacants a l’empresa, on va ser contractada just després d’enviar el seu currículum. Ara bé, mai li va aclarir si havia estat endollada, però sí que sabia que era “mare soltera sense feina i que necessitava treballar”. Això sí, l’exassessor del ministre, Koldo García, també acusat, la va advertir des d’un “principi” sobre el fet que era el seu “cap”.
Tot i això, Montes ha definit la seva relació amb Ábalos com “d’amistat i una mica virtual” després d’haver-lo conegut en un míting del PSOE a Astúries. En tot cas, ha assegurat que va consultar a Infojobs la veracitat de les ofertes i que va presentar el currículum com a encarregada, feina que ja havia fet, i que li van donar per les seves capacitats. “Vaig passar d’encarregada de trens turístics a supervisora”, ha afegit. La tesi de l’acusació és que Montes és l’exemple del tràfic d’influències des del ministeri per endollar a llocs de treball públics al seu cercle íntim i familiar.
Un expedient disciplinari tancat
L’exdirector general Óscar Gómez, per la seva banda, ha assegurat en la seva testifical que Montes va complir amb la seva feina tot i que va tenir un començament “irregular”, perquè no podia acudir al seu lloc de feina perquè l’espai no estava prou preparat perquè era un “racó al costat d’unes escales”. Gómez també ha afirmat que mai va rebre indicacions d’Ábalos ni Koldo García per protegir o beneficiar l’amiga de l’exministre.
En canvi, José Ángel Méndez, que va ser director gerent de Logirail, va obrir un expedient a Montes per no assistir a la feina. “Un procés d’expedient disciplinari perquè s’incomplia de forma greu el que estipulava el conveni”, ha detallat apuntant que la podia acomiadar. Però, causalitat o no, en el moment d’obrir l’expedient disciplinari va ser destituït com a director. L’expresident de Renfe Isaías Táboas, àlies Panxo, ha reconegut al tribunal que Koldo García li va enviar el currículum de Claudia Montes, però es va limitar a remetre’l a recursos humans i se’n va desentendre. “Era el procés normal que sempre feia”, ha argumentat.