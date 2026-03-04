La Sala Penal del Tribunal Suprem tira milles cap el primer judici a l’exministre de Transports, José Luis Ábalos, i el seu exassessor, Koldo Garcia. En concret, els magistrats han desestimat totes les qüestions prèvies presentades per les defenses dels acusats en l’audiència preliminar, en el marc del cas Mascaretes, i ha assenyalat pel 7 d’abril l’inici del judici oral. A més d’Ábalos i Garcia seurà a la banqueta dels acusats, l’empresari Víctor de Aldama, que gràcies a les seves declaracions en el cas Hidrocarburs, es va destapar no només el cas Mascaretes sinó el cas Cerdán i ara el cas Plus Ultra.
En la interlocutòria, de 138 pàgines i a la que ha tingut accés El Món, la sala penal considera que no hi ha cap motiu per demorar el judici pels delictes de suborn, tràfic d’influències, malversació, organització criminal, profit d’informació privilegiada, falsedat i prevaricació. La sala també aprofita per decidir la prova que es podrà practicar a la vista oral. De fet, els magistrats estimen totes les peticions de testimonis del ministeri fiscal i d’Aldama i també de l’exministre, llevat de Fernando Grande-Marlaska, actual ministre de l’Interior. En canvi, ha acceptat el testimoni de la presidenta del Congrés Francina Armengol i del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres que havien proposat tant Ábalos com Garcia. Pel que als testimonis de l’exassessor i els de l’acusació particular, el tribunal també rebutja el president Salvador Illa, el president espanyol Pedro Sánchez i la vicepresidenta espanyola Maria Jesús Montero. En total, la vista oral tindrà 75 testimonis i 20 pèrits.
Cap motiu de nul·litat
Per altra banda, la resolució no admet cap de les causes de nul·litat de les actuacions defensades per Ábalos i Garcia, a l’audiència prèvia celebrada el passat 12 de febrer. Els magistrats conclouen que l’Audiència Nacional és competent per jutjar la causa i rebutgen de ple presentar una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Els togats consideren que no s’ha vulnerat cap de dret de defensa i refermen així la decisió de celebrar la vista oral.