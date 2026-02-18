El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha obert la porta a dimitir per l’escàndol de la denúncia d’agressió sexual contra el director adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional, José Ángel González, per part d’una agent del cos de policia. Marlaska, en una sessió al Congrés dels Diputats recollida per Europa Press, ha assegurat que “de l’única persona que podré jo acceptar qualsevol crítica és de la mateixa víctima. Si la mateixa víctima no s’ha sentit protegida o ha entès que aquest ministre li ha fallat en algun sentit, evidentment jo sí que renunciaré i sí que dimitiré”. El ministre de l’Interior, doncs, obre la porta a la seva dimissió en cas que la víctima del cas s’hagi sentit desprotegida pel responsable dels cossos policials de l’Estat espanyol.
Marlaska havia negat el coneixement de la denúncia fins aquest dimarts a la tarda, quan el cas va esclatar, i ha destacat que d’haver-ho sabut abans “al mínim coneixement d’una circumstància d’aquesta gravetat, se li hauria demanat la renúncia i el cessament immediat, com es va fer ahir”. El minstre espanyol ha aprofitat la seva intervenció a la cambra espanyola per anunciar que s’ha expedientat i ordenat apartar a un altre comissari assessor de l’exdirector adjunt operatiu, Óscar Sant Joan González, qui hauria exercit pressions cap a la denunciant per tapar el cas. “Ara és el moment de la justícia i també de tot el suport, evidentment, a la víctima”, ha sentenciat Marlaska.
El PP i Vox, amb el ganivet entre les dents
La denúncia d’agressió sexual contra el DAO de la policia espanyola ha fet que PP i Vox hagin tret les destrals de guerra de l’armari i vagin amb el ganivet entre les dents contra el ministre espanyol. El PP retreu que allargués la jubilació de González l’any 2024 i l’acusen de “tapar” el cas, un fet que per als populars fa de Marlaska un ministre “covard” i “mesquí”. Per la seva banda, Vox ha demanat la dimissió, com també ha fet el PP, de Marlaska i li retreuen que “va nomenar el seu home de confiança i el seu protegit” a l’exDAO de la policia nacional espanyola.