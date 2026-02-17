El màxim comandament de la Policia Nacional, que és investigat per una presumpta agressió sexual, ha dimitit. Es tracta del director adjunt operatiu (DAO) del cos, el comissari José Ángel González. El Jutjat de Violència sobre la Dona Número 8 de Madrid ha estat ciutat després que una dona hagi presentat una querella en contra seva per un presumpte delicte d’agressió sexual.
En el text de la denúncia, al qual ha tingut accés l’agència Europa Press, el jutge ha acordat sentir la declaració de González “en qualitat de querellat” el 17 de març, el mateix dia que s’ha citat a la presumpta víctima, que també és agent de la Policia Nacional. El magistrat diu que els fets que resulten de la querella “fan presumir la possible existència de delictes d’agressions sexuals la instrucció dels quals correspon a aquest òrgan judicial, i practicar aquelles essencials encaminades a efectuar tal determinació i, si és el cas, el procediment aplicable”.
El comissari i la presumpta víctima havien mantingut una relació
L’advocat de la dona que s’ha querellat apunta entre altres delictes els d’agressió sexual, coaccions, lesions psíquiques i malversació de diners públics amb l’agreujant d’abús de superioritat. El text reconeix que la dona i el comissari havien mantingut una “relació d’afectivitat” que “va estar caracteritzada des del seu inici per una asimetria de poder institucional manifesta” donada la seva posició en el cos. I afegeix: “Aquesta situació de subordinació institucional va ser sistemàticament instrumentalitzada pel querellat per generar i mantenir una dinàmica relacional de control, dominació i submissió psicològica sobre la víctima, qui en múltiples ocasions va manifestar la seva voluntat inequívoca de finalitzar la relació, veient-se impedida per materialitzar efectivament aquesta decisió”.
Finalment, una decisió unilateral de la dona va posar fi a la relació, un fet que el comissari no va acceptar, segons la querella, i va iniciar una conducta obsessiva d’assetjament i contacte no desitjat. El text presentat davant del jutge subratlla que el 23 d’abril del 2025, el comissari presumptament va tocar a la dona “en les seves parts íntimes” sense el seu consentiment. Els fets van tenir lloc en un habitatge. Els intents de tenir relacions sexuals per part del comandament policial haurien estat rotundament rebutjats per l’agent.