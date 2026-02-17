El máximo mando de la Policía Nacional, que está siendo investigado por una presunta agresión sexual, ha dimitido. Se trata del hasta ahora director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, el comisario José Ángel González. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid lo ha citado después de que una mujer haya presentado una querella en su contra por un presunto delito de agresión sexual.

En el texto de la denuncia, al cual ha tenido acceso la agencia Europa Press, el juez ha acordado escuchar la declaración de González «en calidad de querellado» el 17 de marzo, el mismo día que se ha citado a la presunta víctima, que también es agente de la Policía Nacional. El magistrado dice que los hechos que resultan de la querella «hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, si es el caso, el procedimiento aplicable».

El comisario y la presunta víctima habían mantenido una relación

El abogado de la mujer que se ha querellado apunta entre otros delitos los de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de dinero público con el agravante de abuso de superioridad. El texto reconoce que la mujer y el comisario habían mantenido una «relación de afectividad» que «estuvo caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta» dada su posición en el cuerpo. Y añade: «Esta situación de subordinación institucional fue sistemáticamente instrumentalizada por el querellado para generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima, quien en múltiples ocasiones manifestó su voluntad inequívoca de finalizar la relación, viéndose impedida para materializar efectivamente esta decisión».

Finalmente, una decisión unilateral de la mujer puso fin a la relación, un hecho que el comisario no aceptó, según la querella, e inició una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado. El texto presentado ante el juez subraya que el 23 de abril del 2025, el comisario presuntamente tocó a la mujer «en sus partes íntimas» sin su consentimiento. Los hechos tuvieron lugar en una vivienda. Los intentos de tener relaciones sexuales por parte del mando policial habrían sido rotundamente rechazados por la agente.