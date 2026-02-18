El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha abierto la puerta a dimitir por el escándalo de la denuncia de agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, por parte de una agente del cuerpo de policía. Marlaska, en una sesión en el Congreso de los Diputados recogida por Europa Press, ha asegurado que «de la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la misma víctima. Si la misma víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré». El ministro del Interior, pues, abre la puerta a su dimisión en caso de que la víctima del caso se haya sentido desprotegida por el responsable de los cuerpos policiales del Estado español.

Marlaska había negado el conocimiento de la denuncia hasta este martes por la tarde, cuando el caso estalló, y ha destacado que de haberlo sabido antes «al mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, se le habría pedido la renuncia y el cese inmediato, como se hizo ayer». El ministro español ha aprovechado su intervención en la cámara española para anunciar que se ha expedientado y ordenado apartar a otro comisario asesor del exdirector adjunto operativo, Óscar Sant Joan González, quien habría ejercido presiones hacia la denunciante para tapar el caso. «Ahora es el momento de la justicia y también de todo el apoyo, evidentemente, a la víctima», ha sentenciado Marlaska.

El máximo mando de la Policía Nacional, José Ángel González / Moncloa

El PP y Vox, con el cuchillo entre los dientes

La denuncia de agresión sexual contra el DAO de la policía española ha hecho que PP y Vox hayan sacado las hachas de guerra del armario y vayan con el cuchillo entre los dientes contra el ministro español. El PP reprocha que alargara la jubilación de González en el año 2024 y lo acusan de «tapar» el caso, un hecho que para los populares hace de Marlaska un ministro «cobarde» y «mezquino». Por su parte, Vox ha pedido la dimisión, como también lo ha hecho el PP, de Marlaska y le reprochan que «nombró a su hombre de confianza y su protegido» al exDAO de la policía nacional española.