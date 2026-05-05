Negro sobre blanco. Quien manda y tiene las competencias en el mar es la Guardia Civil y no los Mossos d’Esquadra, que, si actúan, es a petición del instituto armado. Así lo ha escrito el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una respuesta parlamentaria al diputado de ERC en el Congreso Francesc-Marc Álvaro, con fecha 23 de abril y a la cual ha tenido acceso El Món. La pregunta era a raíz del incidente registrado entre la policía estatal y los Mossos en el rescate del cuerpo de un joven en las aguas del Port Olímpic de Barcelona. Una respuesta que llega en plena polémica por el complicado proceso de crecimiento de los Mossos d’Esquadra, sobre todo en el despliegue de puertos y aeropuertos y en las tareas de la policía marítima. Según el ministro, «la posible implicación de los Mossos d’Esquadra en asuntos de investigación criminal dentro de las aguas territoriales» se debe analizar por «analogía con situaciones en las que deben llevar a cabo operaciones policiales fuera del territorio de Cataluña».

«No hay necesidad de esperar a los Mossos»

La respuesta del ministerio sostiene que «la Guardia Civil, cuando participa en operaciones de rescate marítimo, actúa bajo la dirección y coordinación del Servicio de Rescate Marítimo, siguiendo sus instrucciones, porque esta es la autoridad competente en la materia». Asimismo, destaca que la «jurisdicción en materia de policía judicial en áreas marítimas corresponde exclusivamente a la Guardia Civil» y, además, «las fuerzas de policía de las comunidades autónomas solo tienen jurisdicción como policía administrativa sobre las aguas marítimas interiores». Un argumento que defiende en base al documento aprobado por la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial del 12 de marzo de 2019. «En cuanto a una posible actuación de la policía judicial por parte de los Mossos d’Esquadra en aguas territoriales, por analogía con situaciones en las que deben llevar a cabo operaciones policiales fuera del territorio de Cataluña, esto quedaría cubierto por las disposiciones establecidas por la misma Comisión en su reunión del 15 de julio de 2015», indica.

La respuesta de Marlaska a Álvaro sobre la policía marítima de los Mossos/QS

En este sentido, el ministro subraya que esta comisión concluyó que «solo si lo solicita la fuerza policial competente de la zona —en este caso, la policía estatal— las fuerzas de policía autonómicas pueden acompañarla y colaborar bajo el mando de la policía estatal, en el marco de la colaboración, la cooperación y la asistencia mutua». De esta manera, el ministerio asegura que «no existe, por tanto, la obligación de esperar los recursos del cuerpo autonómico de los Mossos d’Esquadra para llevar a cabo una actuación policial en el mar territorial».

El caso que provocó fricciones

La misma respuesta parlamentaria informa que el caso concreto que sirve de base a la pregunta de Álvaro, se «actuó de acuerdo con los protocolos vigentes» y en unas condiciones climatológicamente difíciles. En este contexto, el ministerio recuerda que la autoridad judicial acordó que las acciones para recuperar el cuerpo «se llevaran a cabo de manera conjunta». Ahora bien, la respuesta subraya que «de manera expresa» el juez instructor otorgaba a la Guardia Civil la «responsabilidad de dirigir y coordinar la investigación de los hechos». El ministro aprovecha la ocasión para recordar al diputado republicano que la Guardia Civil ya se ha incluido «como destinataria de las comunicaciones del número de emergencias 112 sobre incidentes en el mar, lo cual es técnicamente factible con los recursos actualmente disponibles, con el objetivo de reducir significativamente el número de incidentes que se puedan producir».

Francesc-Marc Álvaro, durante la sesión de control/Congreso





