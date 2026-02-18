El ministre de l’Interior del govern espanyol, Fernando Grande-Marlaska, s’ha espolsat les responsabilitats sobre l’escàndol que envolta el director adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional, José Ángel González, arran de la denúncia per agressió sexual presentada contra ell. Davant d’això Marlaska s’ha rentat les mants i ha assegurat que desconeixia l’existència de la denúncia contra el número tres d’interior. “Evidentment, no en sabíem res; si ho haguéssim sabut, se li hauria demanat la renúncia o la destitució immediata”, ha assegurat el ministre espanyol en una roda de premsa recollida per l’ACN. Marlaska assegura que “ara és el moment de la justícia i del suport a la víctima” i ha anunciat que també s’ha rellevat el comissari i assessor del DAO, Óscar Sant Joan González, per les seves presumptes coaccions cap a la denunciant oferint-li qualsevol lloc al cos de Policia Nacional espanyola.
Marlaska, de fet, ha justificat el seu desconeixement sobre la denúncia al·legant que l’advocat de la víctima va mantenir en secret la denúncia fins ahir a la tarda. El titular del Ministeri de l’Interior ha assegurat que això és “la prova més concreta que no se sabia res” i ha destacat que un cop va sortir el cas a la llum va exigir “conèixer la querella i no hi havia una altra decisió, per la gravetat dels fets i per a preservar el prestigi de la Policia, que requerir-li la renúncia i, en cas que això no fos immediat, el cessament immediat del director adjunt operatiu”.
El PP colla Marlaska i li demana la dimissió
Des de l’oposició ja han mogut fitxa contra el ministre de l’Interior i demanen que Marlaska dimiteixi qualificat el govern espanyol com a “màfia”. La portaveu del PP al Congrés, Ester Muñoz, ha assegurat que “el número u de la Policia Nacional cometia delictes en lloc de protegir les dones” i ha acusat el PSOE de governar amb “delinqüents”. Per la seva banda, la vicesecretària general del PP, Cuca Gamarra, ha assegurat que la dimissió del director adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional és “insuficient” i ha demanat la dimissió de Marlaska, a qui ha acusat d’haver-ho “estat tapant”, un fet pel qual, segons Gamarra, “ha de dimitir”.
Des del govern espanyol treuen aigua de la barca i critiquen que el PP parli de “delinqüents”. “Com ens poden parlar de delinqüents quan el PP ha tingut delinqüents al govern que actualment es troben a la presó, ministres i alts càrrecs? I, si no, que ho preguntin a Rato i Bárcenas”, ha etzibat la vicepresidenta primera de l’executiu, María Jesús Montero.