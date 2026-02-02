La decisió de l’exministre de Transports, José Luis Ábalos, de renunciar a l’acta de diputat el passat 28 de gener ja té una primera conseqüència. En concret, que el jutge instructor del cas, el magistrat Leopoldo Puente, hagi dictat una interlocutòria amb la que remet la causa al Jutjat Central d’Instrucció número 2 de l’Audiència Nacional. Una resolució en la qual recorda que tenia la instrucció del cas per l’aforament especial d’Ábalos com a congressista que ostenta el Tribunal Suprem. El mateix jutge recorda també que la instrucció està prorrogada fins al pròxim 8 de març.
De fet, Ábalos està pendent de la data de judici per la primera causa en la qual va estar investigat arran del cas Koldo i les declaracions de l’empresari Víctor de Aldama, en el batejat com el cas Mascaretes. Ara, en aquesta peça separada que investiga possibles comissions irregulars a canvi de contractacions públiques hi ha una munió d’imputats que no tenien el caràcter d’aforat. En concret, Koldo Garcia, Aldama, l’exnúmero tres del PSOE i exdiputat, Santos Cerdán, José Ruz, Antonio Fernández Menéndez, Danien Fernández, Agustín Merino, Antxon Alonso, Justo Pelegrini, Manuel José Garcia i Tomás Olarte.
Des de l’any passat
El jutge, en la seva interlocutòria, recorda que la causa es va obrir el 23 de setembre de l’any passat arran d’un informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO), del 5 de juny de 2025 i de les declaracions de Víctor de Aldama i de Koldo Garcia que embolicaven en la trama de suposades comissions Ábalos i Cerdán així com una prova cal·ligràfica que, a criteri del magistrat i la fiscalia anticorrupció, justificaven l’obertura de la peça separada. Ara el titular del Jutjat Central d’Instrucció 2 rebrà les actuacions i serà el responsable de les perquisicions i decisions que es prenguin d’ara endavant.
