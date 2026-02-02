La decisión del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, de renunciar al acta de diputado el pasado 28 de enero ya tiene una primera consecuencia. En concreto, que el juez instructor del caso, el magistrado Leopoldo Puente, haya dictado una resolución con la que remite la causa al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Una resolución en la que recuerda que tenía la instrucción del caso por el aforamiento especial de Ábalos como congresista que ostenta el Tribunal Supremo. El mismo juez recuerda también que la instrucción está prorrogada hasta el próximo 8 de marzo.

De hecho, Ábalos está pendiente de la fecha de juicio por la primera causa en la que fue investigado a raíz del caso Koldo y las declaraciones del empresario Víctor de Aldama, en el llamado caso Mascarillas. Ahora, en esta pieza separada que investiga posibles comisiones irregulares a cambio de contrataciones públicas hay una multitud de imputados que no tenían el carácter de aforado. En concreto, Koldo Garcia, Aldama, el exnúmero tres del PSOE y exdiputado, Santos Cerdán, José Ruz, Antonio Fernández Menéndez, Danien Fernández, Agustín Merino, Antxon Alonso, Justo Pelegrini, Manuel José Garcia y Tomás Olarte.

Interior del edificio de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares donde se celebró el juicio del caso Mito/Quico Sallés

Desde el año pasado

El juez, en su resolución, recuerda que la causa se abrió el 23 de septiembre del año pasado a raíz de un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), del 5 de junio de 2025 y de las declaraciones de Víctor de Aldama y de Koldo Garcia que involucraban en la trama de supuestas comisiones a Ábalos y Cerdán, así como una prueba caligráfica que, a criterio del magistrado y la fiscalía anticorrupción, justificaban la apertura de la pieza separada. Ahora el titular del Juzgado Central de Instrucción 2 recibirá las actuaciones y será el responsable de las pesquisas y decisiones que se tomen de ahora en adelante.

