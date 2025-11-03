El jutge proposa jutjar Ábalos, Koldo i Aldama com a organització criminal

Per la via ràpida. El magistrat de la Sala Penal del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, ha dictat avui interlocutòria que marcarà el pròxim curs polític i judicial. L’instructor de la causa Koldo, ha resolt obrir procediment abreujat contra l’exministre de Transports José Luis Ábalos, l’exassessor de l’anterior Koldo García Izaguirre, i l’empresari Víctor d’Aldama. Tot en el marc de la peça inicial on s’ha investigat, sobretot, els contractes irregulars de mascaretes suborn, pertinença a organització criminal, tràfic d’influències i malversació de diners públics.
A la interlocutòria, de 47 pàgines i a la que ha tingut accés El Món, l’instructor trasllada les actuacions al Ministeri Fiscal i a la representació de les acusacions populars perquè, en el termini comú de deu dies, sol·licitin l’obertura del judici oral formulant escrit d’acusació o sobreseïment de la causa o, excepcionalment, la pràctica de diligències complementàries. Un cop aportats els escrits, serà el torn de les defenses. La interlocutòria descriu els fets i els arguments que sustenten les sospites, però avancen que molts dels detalls del relat han estat aportats per les compareixences i les declaracions de Víctor de Aldama, que després van suposar la seva sortida de la presó.
Sobretot, mascaretes
Segons la resolució, força detallada, el jutge argumenta que tots tres acusats, més un conjunt de col·laboradors també processats, van convenir diverses compres, adjudicacions i serveis amb l’administració pública a través del ministeri de Transport, d’ADIF i de la Direcció General de Carreteres, dues institucions amb una bona situació financera. La interlocutòria descriu els acords amb Aldama per a la compra de material sanitari, per les gestions en favor de l’empresa Air Europa, les contractacions de Jessica Rodríguez i de a Claudia García Montes, amigues personals de Koldo i d’Ábalos, gestions per demorar i fraccionar un deute d’Hisenda d’Almada, o aconseguir llicències d’hidrocarburs per societats com ara Villafuel, on la suposada trama tenia interessos.
Ara bé, el jutge fa especial menció als contractes per la compra de 13 milions de mascaretes a través d’empreses del ministeri que haurien suposat “indegudes comissions per Ábalos i Garcia”. “Víctor Gonzalo d’Aldama Delgado, d’acord amb el que ell mateix ha explicat, i aprofitant la relació personal que l’unia amb José Luis Ábalos Meco i amb Koldo García Izaguirre, va poder obtenir informació prèvia i privilegiada sobre les necessitats derivades de la urgència, cosa que li hauria permès articular una oferta -amb l’aquiescència d’un i altre– contracte de subministrament a favor de l’empresa els interessos de la qual promovia, Solucions de Gestió i Ajuda a les Empreses, S.L”, narra el jutge que aporta les ordes ministerials de compra i un full excel on s’hi veurien les possibles comissions.