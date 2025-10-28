El jutge torna a denegar la llibertat de Santos Cerdán

L’instructor del cas Cerdán, el magistrat Leopoldo Puente, no afluixa. El togat de la Sala Penal ha tornat a dictar una interlocutòria amb la qual rebutja de nou la petició de llibertat, reclamada el passat 17 d’octubre per la defensa de l’exnúmero tres de PSOE, Santos Cerdán, que rau empresonat de manera provisional, comunicada i sense fiança, des del 30 de juny passat. La defensa de l’exdiputat del PSOE, en rebre la resolució, s’ha sorprès perquè el jutge no ha donat trasllat de la petició ni a la fiscalia anticorrupció ni a la resta d’acusacions, com sí que va fer en la petició de llibertat del 8 de setembre.
A més, en una altra resolució, Puente, ha desestimat la petició de nul·litat i arxivament de les actuacions plantejada per la representació de Koldo García, a la qual es van adherir les defenses José Luis Ábalos i José Ruz. En el mateix sentit, en una providència, el magistrat també rebutja de ple la petició de la defensa d’Ábalos, per tal que acordi l’enviament al Congrés de Diputats totes les resolucions judicials dictades durant el procediment i no només les que l’afecten. Per altra banda, també declina la proposta de la defensa de l’exministre de Transports d’expulsar de la causa els partits polítics personats com a acusacions populars.
(Més informació ben aviat)