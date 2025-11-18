La maquinària judicial no passarà fam en el cas Santos Cerdán, o cas Ábalos o cas Koldo. El magistrat instructor, de la Sala Penal del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, ha acordat en una nova interlocutòria imputar tres persones més, en la peça separada de comissions a canvi d’obra pública. A més, ha decidit també aixecar el secret parcial que va dictar per “assegurar” la feina de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO).
En una breu resolució, de quatre pàgines a la que ha tingut accés El Món, el magistrat informa que un cop s’han acabat les vuit entrades i escorcolls en diferents domicilis arreu de l’estat, i en haver rebut la informació demanada a l’Agència Tributària (AEAT) i d’altres institucions públiques que suposadament s’haurien vist implicades en la trama de les comissions. Una vegada complert l’objectiu, el magistrat es mostra convençut que no cal aixecar el secret, perquè ara com ara, difícilment considera que pugui perjudicar la investigació”.
Tres més
Així mateix, el magistrat ha citat com a investigats Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte Sanz i Manuel José García Alconchel el pròxim 3 de desembre. En la seva interlocutòria, afirma que adopta aquesta decisió a la vista de l’informe presentat per l’UCO de la Guàrdia Civil, del passat 11 novembre, “que conté referències a extrems concrets, relatius en particular a l’aparentment indeguda adjudicació de determinades obres públiques, en què poguessin haver tingut participació” aquestes tres persones. De fet, la Guàrdia Civil conclou que hi ha indicis de la seva participació en una suposada organització que pagaria comissions a canvi d’adjudicacions públiques, tots tres tenen relació amb empreses adjudicatàries o bé tenen alguna participació en el cicle de l’adjudicació.