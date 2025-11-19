ERC i el PNB han advertit el president espanyol, Pedro Sánchez, que si el cas Cerdán “esquitxa” el PSOE com a organització trencaran amb el govern espanyol i exigiran la convocatòria d’eleccions anticipades. Després de les últimes revelacions sobre la trama de les comissions il·legals que afecta els dos últims secretaris d’Organització dels socialistes, José Luis Ábalos i Santos Cerdán, els socis de Sánchez amb han fixat les seves línies vermelles per una legislatura que ja està tocada de mort després de la ruptura de Junts amb el PSOE.
“Ja ho he dit clar, si es queda en tres persones que es repartien diners amb corrupteles, aquest govern no ha de caure, si la cosa creix i parlem de finançament il·legal o de la Gürtel del PSOE li demanarem al govern que convoqui eleccions”, ha etzibat el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, en declaracions a la premsa als passadissos de la cambra baixa. Per la seva banda, el president del PNB, Aitor Esteban, ha assegurat en una entrevista a Telecinco que si es demostra que el PSOE es va finançar a través de les comissions il·legals de Cerdán “tot saltaria pels aires”.
El dirigent basc, un dels més pragmàtics del panorama polític espanyol, considera que, més enllà del cas Cerdán, Sánchez ha de fer una reflexió profunda i preguntar-se “fins quan serà possible sostenir la legislatura” amb una “majoria negativa” al Congrés que es constata votació rere votació. Respecte a les relacions amb el PP, Esteban ha explicat que no són massa bones, però que els ponts “no s’han enderrocat” i que mantenen contactes amb els populars, tot i que ha reconegut que en els últims mesos s’han deteriorat amb alguns dirigents del partit.
Sánchez defensa l’actuació del PSOE
El president espanyol, Pedro Sánchez, ha mantingut un tens cara a cara al Congrés amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pel cas Cerdán. El dirigent popular ha afirmat que Ferraz, la seu del PSOE a Madrid, és una “claveguera” que Sánchez “ha portat a la Moncloa”, en referència a la trama de corrupció d’Ábalos i Cerdán i que la moció de censura contra Mariano Rajoy de l’any 2018 ”no va ser contra la corrupció, sinó per la corrupció de la seva quadrilla”. En la seva rèplica, Sánchez ha tornat a defensar l’actuació del PSOE, primer en el cas Koldo i després en el cas Cerdán, i ha destacat la “tolerància zero” tant del seu partit com del govern espanyol amb la corrupció. També ha aprofitat per recriminar les “zero respostes sobre la corrupció”, que, segons ell, “és el que fa el PP”.
Les grans obres d’Acciona, en el punt de mira
L’últim informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil estableix un nexe d’unió entre Servinabar, una empresa vinculada a Santos Cerdán, i Acciona en el marc de la trama de corrupció que afecta l’exnúmero 3 del PSOE pel cobrament de comissions il·legals a canvi d’adjudicacions d’obra pública. De fet, l’informe assenyala Cerdán com a mediador entre la multinacional i el Ministeri de Transports. La col·laboració entre ambdues companyies ha estat molt profitosa, ja que han treballat plegades per fer un túnel al nord de Navarra, un pont a Sevilla, una autovia a Logronyo i unes obres ferroviàries a Sant Feliu de Llobregat.
Segons els investigadors de la Guàrdia Civil, Acciona pagava una comissió a canvi d’adjudicar-se les obres, totes licitades pel Ministeri de Transports quan el dirigia José Luís Ábalos o algun dels seus òrgans dependents, com Adif. L’empresa dirigida per un amic de Cerdán hauria cobrat comissions d’un 2% per cada obra, una picossada important tenint en compte que només les quatre grans obres esmentades tenien un pressupost conjunt de més de 300 milions d’euros.