El retorn de Puigdemont, clau en la “normalització” de les relacions Junts-PSOE

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reconegut que les relacions amb Junts continuen trencades. Malgrat els gestos d’aquesta setmana, no hi ha contactes amb el partit independentista i Sánchez confia que el seu executiu sabrà reconduir la situació si té “paciència”. Fonts de la Moncloa, en canvi, assenyalen que la clau per la “normalització” de les relacions Junts-PSOE és el retorn de l’exili de Carles Puigdemont. Fins que no pugui tornar –està pendent de l’aplicació efectiva de la llei d’amnistia per poder marxa de Waterloo i posar rumb a Catalunya–, no es podrà recompondre la legislatura ni es podrà parlar de normalitat política a Catalunya.
El problema és que passaran mesos abans no hi hagi la primera oportunitat de certificar el retorn de Puigdemont. El Tribunal Constitucional va advertir que no resoldria els recursos d’empara que té a sobre de la taula fins després de Nadal. La Moncloa confia que cap el març o l’abril el TC ja haurà enllestit les sentències sobre l’amnistia i la seva aplicació en els casos de malversació, moment en el qual la “legislatura es pot recompondre” perquè Puigdemont veurà molt més clar el camí del retorn. Al mateix temps, fonts del PP consideren que Junts ha descartat donar suport a una hipotètica moció de censura i creuen que, mentre hi hagi legislatura, Sánchez complirà amb els compromisos per intentar arribar al 2027.
Esgotar una legislatura difícil, prioritari
En una conversa informal durant l’acte de celebració del Dia de la Constitució a Madrid, Sánchez ha insistit que la intenció del seu govern és esgotar la legislatura, que acaba el 2027, i considera que la majoria dels socis al Congrés estan d’acord a allargar-la. Malgrat tot, la ruptura amb Junts, la disputa entre Podem i Sumar pel vot a l’esquerra del PSOE i el cas Cerdán poden fer saltar els plans de Sánchez en qualsevol moment. Fins i tot ERC i el PNB, dos dels socis més fidels dels socialistes, ha advertit que si la trama de comissions esquitxa el PSOE trencaran amb Sánchez i exigiran la convocatòria d’eleccions.
El president espanyol ha insistit que vol complir la seva promesa d’esgotar la legislatura fins al 2027 per poder “continuar avançant contra el retrocés” que, al seu criteri, representen PP i Vox. Sánchez creu que, malgrat el trencament de Junts, encara disposa de suports per impulsar algunes mesures al Congrés, i per això ha insistit que el seu govern portarà els pressupostos generals de l’Estat a la cambra baixa tot i no tenir els vots per aprovar-los. Tot i el “quadre complex” que té al davant, el govern espanyol ha aconseguit guanyar totes les batalles legislatives importants, considera Sánchez. En aquest marc, creu que més enllà de Junts, els socis mantindran el seu suport. Ha fet una menció especial al portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, que “és un gran valor” dels republicans, i de qui hi ha “moltes coses a aprendre” en xarxes socials.
Els incompliments de Sánchez i la reunió amb Puigdemont
En un moviment poc habitual en ell, Sánchez ha decidit canviar de discurs i ha admès que la relació amb Junts està trencada. “Assumeixo els incompliments i els retards que Junts ha criticat”, va admetre Sánchez en dues entrevistes concedides dilluns. “No nego la gravetat de la crisi que tenim amb Junts”, va dir amb to compungit i greu. Llavors, el president espanyol va reconèixer que una reunió amb Puigdemont a Waterloo (Bèlgica) no solucionaria el problema de relació amb Junts. “No estem en aquest punt”, va dir Sánchez, que va haver d’admetre que les converses amb el partit independentista “estan trencades”.