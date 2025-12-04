El PSOE continua buscant refer ponts amb Junts per Catalunya després que el partit independentista trenqués relacions pels múltiples incompliments dels acords d’investidura que retreien al govern espanyol. El principal partit de l’executiu, juntament amb el PP, han tirat endavant a la comissió de Justícia del Congrés dels Diputats una proposta de llei per endurir les penes contra els multireincidents. Les dues formacions majoritàries del legislatiu espanyol hi han presentat una sèrie d’esmenes transaccionals que han estat acceptades. El projecte del partit del president a l’exili, Carles Puigdemont, busca implementar aquest gir mitjançant una reforma del Codi Penal. A la majoria s’ha afegit també el partit Nacionalista Basc.
Els independentistes van presentar aquesta proposta el març del 2024. En el text, el grup parlamentari denunciava la “insuficient resposta penal” que, a parer seu, es dedica als furts multireincidents. En molts d’aquests casos, així, busca que s’hi apliquin penes més dures, així com afegir la reincidència a la llista d’agreujants que hauria de valorar el jutge. La potencial reforma del Codi Penal ha romàs congelada més d’un any i mig, però el trencament dels de Puigdemont amb la Moncloa ha precipitat els fets. Ara, la comissió haurà de votar l’informe corresponent per, posteriorment, fer saltar el projecte de llei a l’hemicicle per ser aprovat definitivament.
Rebuig de les esquerres
L’acord entre PSOE, PP i Junts, amb l’adhesió dels nacionalistes bascos, s’ha trobat amb el rebuig frontal de la majoria de formacions del bloc que va investir Pedro Sánchez. Tant Sumar com les esquerres sobiranistes, de fet, s’hi han oposat en comissió. Tot i això, no ha pogut aturar el gir dels de Sánchez per recuperar la bona sintonia amb els independentistes, als quals necessiten per mantenir viva la legislatura.
Val a dir que tant socialistes com populars han buscat la mà de Junts en les últimes setmanes: el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va protagonitzar una trobada amb empresaris catalans a la seu de Foment del Treball, i hi va demanar el seu suport per convèncer els independentistes de sumar-se a una moció de censura contra el president espanyol. “Ganes no me’n falten, però manquen vots”, explicava llavors el líder conservador.