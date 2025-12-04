El PSOE continúa buscando tender puentes con Junts per Catalunya después de que el partido independentista rompiera relaciones por los múltiples incumplimientos de los acuerdos de investidura que reprochaban al gobierno español. El principal partido del ejecutivo, junto con el PP, han impulsado en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados una propuesta de ley para endurecer las penas contra los multirreincidentes. Las dos formaciones mayoritarias del legislativo español han presentado una serie de enmiendas transaccionales que han sido aceptadas. El proyecto del partido del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, busca implementar este cambio mediante una reforma del Código Penal. A la mayoría se ha sumado también el partido Nacionalista Vasco.

Los independentistas presentaron esta propuesta en marzo de 2024. En el texto, el grupo parlamentario denunciaba la «insuficiente respuesta penal» que, a su parecer, se dedica a los hurtos multirreincidentes. En muchos de estos casos, así, busca que se apliquen penas más duras, así como añadir la reincidencia a la lista de agravantes que debería valorar el juez. La potencial reforma del Código Penal ha permanecido congelada más de un año y medio, pero la ruptura de los de Puigdemont con la Moncloa ha precipitado los hechos. Ahora, la comisión deberá votar el informe correspondiente para, posteriormente, llevar el proyecto de ley al hemiciclo para ser aprobado definitivamente.

Agentes de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Urbana de Lleida identificando a varias personas en el Eix Comercial de Lleida en el marco del plan Kanpai contra la multirreincidencia / ACN

Rechazo de las izquierdas

El acuerdo entre PSOE, PP y Junts, con la adhesión de los nacionalistas vascos, se ha encontrado con el rechazo frontal de la mayoría de formaciones del bloque que invistió a Pedro Sánchez. Tanto Sumar como las izquierdas soberanistas, de hecho, se han opuesto en comisión. Aun así, no han podido detener el giro de los de Sánchez para recuperar la buena sintonía con los independentistas, a quienes necesitan para mantener viva la legislatura.

Cabe decir que tanto socialistas como populares han buscado la mano de Junts en las últimas semanas: el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, protagonizó un encuentro con empresarios catalanes en la sede de Foment del Treball, y pidió su apoyo para convencer a los independentistas de sumarse a una moción de censura contra el presidente español. «Ganas no me faltan, pero faltan votos», explicaba entonces el líder conservador.