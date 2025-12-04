La mitad de los catalanohablantes duda del papel de los ayuntamientos en la defensa de la lengua

Cerca de la mitad de los catalanes considera que su ayuntamiento no hace lo suficiente para defender la lengua y fomentar su uso. Según datos de la encuesta ómnibus de otoño del Gabinete de Estudios Sociales y de Opinión Pública (GESOP) recogidos por Plataforma per la Llengua, solo el 54,4% de los ciudadanos cree que el gobierno de su municipio hace «mucho o bastante» por normalizar el catalán. El porcentaje cae aún más cuando se concentra exclusivamente en encuestados catalanohablantes, por debajo del 50%. La encuesta tuvo una muestra de más de 1.600 personas y se ha realizado durante el otoño de este año.

Hay una serie de demográficos entre los cuales la confianza en la labor de los ayuntamientos en la política lingüística catalana es aún más baja. Se trata, según los datos del Gesop recogidos por Plataforma, de los barceloneses, las personas mayores y los habitantes de los municipios de más de 100.000 habitantes. Del estudio, la ONG del catalán extrae dos conclusiones: en primer lugar, que «los catalanohablantes tienen un grado de exigencia más elevado» hacia las instituciones -en este caso, los ayuntamientos- en lo que respecta a la preservación de la lengua. Y, en segundo lugar, una mayor «disconformidad» entre los catalanes que habitan «zonas donde el uso social del catalán se encuentra en estado más crítico». En el área metropolitana de Barcelona, recuerdan, menos del 25% de los habitantes hablan habitualmente catalán; y, de media, el 40% está «insatisfecho» con la política lingüística de su municipio.

El presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder / ACN

Apoyo local

A juicio de la Plataforma, el municipio es un ámbito «crucial» para preservar el uso del catalán y «transformar el paisaje lingüístico de los pueblos y ciudades de todo el dominio lingüístico». Con esta meta en mente, la entidad ha desarrollado un proyecto de fomento de la política lingüística municipal, la Xarxa ImpliCAT de municipios activos por el catalán. En junio de 2024 ya se celebró un encuentro de municipios que debía convertirse en un «espacio para compartir retos, prioridades, iniciativas y experiencias de éxito» a la escala más local.

En el segundo encuentro, celebrado el 13 de junio, se amplió el alcance territorial, y ya incluye municipios de prácticamente todos los Países Catalanes, con el añadido de administraciones tanto del País Valenciano como de las Baleares. Entre otras cuestiones, la Xarxa ofrece asesoramiento técnico en la elaboración de políticas lingüísticas, así como acompañamiento en la redacción de textos normativos; estudios de usos sociolingüísticos o campañas compartidas para fomentar el uso del catalán. De cara al encuentro de municipios de 2026, plantearán medidas concretas que los ayuntamientos que formen parte puedan hacer suyas y llevarlas a los respectivos plenos.