Finalment, el jutge instructor del cas Cerdan, el magistrat del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, ha decretat la llibertat provisional de Santos Cerdán en raonar que s’ha “mitigat el risc de destrucció de proves” un cop s’han acabat els escorcolls i entrades a diferents domicilis i seus empresarials. Segons la interlocutòria, de sis pàgines i a la que ha tingut accés El Món, amb les diligències practicades, que justificaven en principi la presó de Cerdán, s’han “enfortit els indicis que ja pesaven” contra l’exsecretari d’organització del PSOE. Ara bé, pel magistrat, cap dels indicis recollits no justifica la continuïtat de la presó.
Cerdán era a la presó des del passat 30 de juny. Ara només haurà de complir amb les mesures cautelars com ara les compareixences quinzenals al Jutjat i prohibició de sortida del territori nacional amb retirada del passaport. Les peticions de llibertat per part de la defensa havien estat contínues i més quan cap dels tres principals investigats per la mateixa trama –Koldo Garcia, José Luis Ábalos i Víctor de Aldama– estava ingressat a la presó.
Sense risc
En la resolució el jutge assenyala que el risc que l’investigat pogués ocultar, alterar o destruir fonts de prova rellevants era “molt intens” quan es va dictar la mesura de presó. Ara aquest risc el qualifica de “seriosament mitigat” i deixa entreveure que ha pogut obtenir informació que “probablement” hagués estat difícil trobar si Cerdán rondava en llibertat. Fins i tot, el magistrat avança que s’han obert noves vies d’investigació amb la informació recollida. El magistrat reconeix que no hi ha risc de reiteració delictiva ni tampoc risc de fuga. Per tant, no li resta cap motiu per justificar que l’exnúmero tres del PSOE continuï a la presó.
