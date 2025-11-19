Finalmente, el juez instructor del caso Cerdan, el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decretado la libertad provisional de Santos Cerdán al razonar que se ha «mitigado el riesgo de destrucción de pruebas» una vez que se han terminado los registros y entradas en diferentes domicilios y sedes empresariales. Según el auto, de seis páginas y al que ha tenido acceso El Món, con las diligencias practicadas, que justificaban en principio la prisión de Cerdán, se han «fortalecido los indicios que ya pesaban» contra el exsecretario de organización del PSOE. Sin embargo, para el magistrado, ninguno de los indicios recogidos justifica la continuidad de la prisión.

Cerdán estaba en prisión desde el pasado 30 de junio. Ahora solo deberá cumplir con las medidas cautelares como las comparecencias quincenales en el Juzgado y prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte. Las peticiones de libertad por parte de la defensa habían sido continuas y más cuando ninguno de los tres principales investigados por la misma trama –Koldo Garcia, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama– estaba ingresado en prisión.

Parte dispositiva de la resolución que deja en libertad a Santos Cerdán/QS

Sin riesgo

En la resolución el juez señala que el riesgo de que el investigado pudiera ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes era «muy intenso» cuando se dictó la medida de prisión. Ahora este riesgo lo califica de «seriamente mitigado» y deja entrever que ha podido obtener información que «probablemente» hubiera sido difícil encontrar si Cerdán estuviera en libertad. Incluso, el magistrado adelanta que se han abierto nuevas vías de investigación con la información recogida. El magistrado reconoce que no hay riesgo de reiteración delictiva ni tampoco riesgo de fuga. Por tanto, no le queda ningún motivo para justificar que el exnúmero tres del PSOE continúe en prisión.

Más información próximamente