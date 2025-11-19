L’exsecretari d’organització del PSOE Santos Cerdán ja és fora de la presó. Després que aquest mateix matí l’hi decretés la llibertat el Tribunal Suprem Leopoldo Puente, l’ex home fort de la formació socialista espanyola ha sortit de la presó de Soto del Real, on feia quatre mesos i mig que hi era. A la sortida del centre penitenciari, Cerdán ha ofert unes breus declaracions a la premsa, en les quals ha tornat a defensar la seva innocència de tots els càrrecs que se li imputen: “S’estan dient moltes mentides i hi ha molta manipulació al voltant de la interpretació dels dos informes sobre la meva persona”, ha dit Cerdán. “La veritat s’imposarà i es farà justícia”, ha afegit l’exsecretari d’organització del PSOE, que ha agraït el suport a la família i els amics i la tasca dels seus advocats.
L’antic secretari d’organització del PSOE va ingressar a presó el passat 30 de juny. Després de quatre mesos i mig, però, el magistrat del Suprem que s’encarrega del seu cas ha optat per decretar-li la llibertat, ja que considera que el risc de destrucció de proves -motiu pel qual va entrar a presó- s’ha vist “significativament mitigat”. A partir d’ara, continuarà sense passaport, tindrà prohibida la sortida de l’Estat i haurà de presentar-se cada quinze dies davant de la justícia. El jutge diu que s’han enfortit els indicis que ja pesaven contra ell en el marc del ‘cas Koldo’, però que això no justifica per si mateix mantenir la mesura cautelar excepcional de presó.
Escepticisme del PP
La decisió del jutge Leopoldo Puente s’ha rebut amb cert escepticisme per part de les files del Partit Popular, que han tornat a exigir-li que torni els diners que presumptament ha robat i expliqui el “paper” que tenia el president Pedro Sánchez en tota la “trama” del ‘cas Koldo’. Aquest dimecres també s’ha sabut que la fiscalia demanarà vint-i-quatre anys de presó, 46 d’inhabilitació i 3,9 milions d’euros de multa per a l’exministre de Transports José Luis Ábalos pel cas Mascaretes.