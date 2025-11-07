El cas Koldo, derivat també en el cas Ábalos i el cas Cerdán ja fa dies que està oferint una versió diferent del diàleg processal que normalment mantenen els jutges instructors amb les parts, especialment amb les defenses. La lluita de floret entre el jutge del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, i els advocats de la defensa dels tres principals investigats, incorpora una batalla jurídica de fons, molta ironia, i la preparació de futurs recursos per vulneració de garanties processals.
El darrer escrit presentat per l’advocat de l’exministre de Transports, l’exfiscal de l’Audiència Nacional, Carlos Bautista, de 15 pàgines intenses i al que ha tingut accés El Món, és una rèplica amb traça a la interlocutòria del jutge del passat 31 d’octubre. Una resolució amb què l’instructor, amb una mordacitat controlada, rebutjava totes les diligències que proposava la defensa. En la interlocutòria Puente era especialment incisiu amb una de les diligències reclamades pel lletrat Bautista. En concret, esbrinar i certificar la quantitat de folis que gastava quan el seu client era ministre.
Una prova gens trivial, perquè intentava desmuntar les ànsies literàries de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO), la gran protagonista de la política espanyola com ho va ser en el seu dia la UDEF del Cos Nacional de Policia en el seu moment, o la Policia Judicial de l’institut armat a Catalunya.
Cal tenir totes les versions
En el seu recurs d’apel·lació, Bautista reclama que s’ordeni al ministeri de Transport que certifiqui el nombre de folis entre els anys 2018 i 2021. L’objectiu no és altre que acreditar que l’expressió “folis” -que els analistes de la Guàrdia Civil interpreten com a bitllets d’euros- no respon a cap mena de “llenguatge en clau per ocultar un significat real monetari”.
L’advocat li recorda que com a jutge instructor té l’obligació d’aportar a la causa altres interpretacions del concepte foli per tal que sigui el tribunal sentenciador, el que ho determini. De fet, l’acusa de consolidar una “posició valorativa” que com a investigador i jutge de garanties no li correspon.
En l’escrit, el lletrat insisteix que és “pertinent, útil i necessari indagar en les tasques que desenvolupava Ábalos per tal de trobar un significat alternatiu al terme folis” per poder-lo contrastar al concepte ideat per l‘UCO. En cas contrari, interpreta que la instrucció “s’escora només en un sentit”. Precisament, sobre la feina en el ministeri també exigeix els “albarans de lliurament de les mascaretes” i els documents de control d’entrada, sortida i emmagatzematge del material sanitari. Una diligència “essencial per reconstruir els fets sobre l’adquisició de mascaretes, la seva distribució i el bon us de les reserves de material”, indica l’escrit i el mateix ministre a través d’un missatge a X.
Més diligències
Per altra banda, el lletrat insisteix en altres diligències. Especialment, les que servirien per comprovar si Ábalos va ser investigat per la Guàrdia Civil abans que el jutge de l’Audiència Nacional demanés el suplicatori al Congrés de Diputats. De fet, l’advocat torna a remarcar el cas Gaslow, on s’investigava Koldo Garcia, el seu assessor i el que curiosament tenia tots els àudios que han servit per reblar la imputació d’Ábalos i Santos Cerdán.
En aquest cas, relacionat amb la llicència d’explotació d’hidrocarburs, tot apunta que hi ha hagut investigacions de “persones situades per sobre Koldo”. Per tant, seria un indici clar que a Ábalos ja li seguien les passes abans que es formalitzés la seva investigació i es demanés el suplicatori. Per això reclama que declari el capità de la Guàrdia Civil, Juan Vicente Bonilla, àlies “Roberto Alcázar”, la persona que apareix a les converses amb Koldo i amb un protagonisme fosc en el sumari.
Per altra banda, també suplica el retorn del disc dur confiscat a casa Koldo Garcia, el febrer de 2024. Fins i tot, es conformaria amb una anàlisi pericial. Aquesta petició va orientada a esbrinar quan es va començar a investigar el ministre i, sobretot, de quina manera. En el recurs, recorda que la Guàrdia Civil va extreure una fotografia del seu casament amb Carolina Perbes, que curiosament estava en aquest disc dur. Una imatge que va incorporar a l’atestat de situació patrimonial lliurat al jutge el mes passat.