A totes. La defensa de José Luis Ábalos, dirigida per l’advocat Carlos Bautista, ha presentat un escrit davant el jutjat d’Instrucció número 9 de Madrid, que investiga la presumpta claveguera del PSOE, per demanar personar-se com acusació particular. És la investigació arran de les denúncies dels fiscals anticorrupció Ignacio Stampa i José Grinda, una causa en què es troben investigats l’exmilitant del PSOE Leire Díez, l’empresari Javier Pérez Dolset i el periodista Pere Rosiñol.
L’escrit, de quatre pàgines i al qual ha tingut accés El Món, Ábalos argumenta que ha tingut coneixement de les reunions que hauria celebrat Díez en què hauria manifestat que “mantenia una relació estreta amb dirigents polítics”. Així mateix, en aquestes trobades Díez “hauria reconegut tenir sota el seu control o assessorament la defensa de diferents persones investigades en diferents processos, com ara d’Ábalos, amb l’objectiu dirigir la seva defensa jurídica en benefici del PSOE”. La petició de personació arriba un dia abans que declarin davant del jutge Arturo Zamarriego els periodistes que han estat testimonis de les trobades amb Díez.
“Un pacte de no-agressió”
En aquesta línia, l’escrit de l’exministre remarca que en el sumari de la causa consta que Díez hauria explicat que “encapçalaria una operació d’intel·ligència paral·lela”, en la qual, un dels elements clau seria “modificar la línia de defensa d’Ábalos”. Una variació que suposaria “sotmetre-la completament a les seves directrius i d’aquesta manera assolir un pacte de no-agressió amb el PSOE”. També afegeix, en l’escrit de personació, que Díez hauria afirmat “tenir accés a informació reservada procedent de la Guàrdia Civil i de la Fiscalia, així com capacitat d’influir en el desenvolupament de diligències policials”.
Fins i tot, hauria insistit que podia accedir a escoltes i investigacions relacionades tant amb el denominat cas Koldo com el cas Hidrocarburs, que presentava com dues instruccions “connectades entre si”. En aquest context, manifestava la seva intenció de “reconduir la situació” d’Ábalos i “evitar perjudicis” a la Moncloa de Pedro Sánchez. En aquest context, l’advocat d’Ábalos remarca que la “xarxa d’ingerències i filtracions orientades a condicionar actuacions judicials i policials” afecta directament el dret de defensa i la tutela judicial efectiva de l’exministre. Una circumstància que genera una situació de “possible indefensió i possible perjudici processal”. D’aquí que justifiqui la petició de personar-se com a acusació particular.