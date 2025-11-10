A todas. La defensa de José Luis Ábalos, dirigida por el abogado Carlos Bautista, ha presentado un escrito ante el juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que investiga la presunta claveguera del PSOE, para solicitar personarse como acusación particular. Es la investigación a raíz de las denuncias de los fiscales anticorrupción Ignacio Stampa y José Grinda, una causa en la que se encuentran investigados la exmilitante del PSOE Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rosiñol.

El escrito, de cuatro páginas al que ha tenido acceso El Món, Ábalos argumenta que ha tenido conocimiento de las reuniones que habría celebrado Díez en las que habría manifestado que «mantenía una relación estrecha con dirigentes políticos». Asimismo, en estos encuentros Díez «habría reconocido tener bajo su control o asesoramiento la defensa de diferentes personas investigadas en diferentes procesos, como el de Ábalos, con el objetivo de dirigir su defensa jurídica en beneficio del PSOE». La solicitud de personación llega un día antes de que declaren ante el juez Arturo Zamarriego los periodistas que han sido testigos de los encuentros con Díez.

Fachada de los Juzgados de Instrucción de Madrid/Quico Sallés

«Un pacto de no-agresión»

En esta línea, el escrito del exministro destaca que en el sumario de la causa consta que Díez habría explicado que «encabezaría una operación de inteligencia paralela», en la cual, uno de los elementos clave sería «modificar la línea de defensa de Ábalos». Una variación que supondría «someterla completamente a sus directrices y de esta manera alcanzar un pacto de no-agresión con el PSOE». También añade, en el escrito de personación, que Díez habría afirmado «tener acceso a información reservada procedente de la Guardia Civil y de la Fiscalía, así como capacidad de influir en el desarrollo de diligencias policiales».

Incluso, habría insistido en que podía acceder a escuchas e investigaciones relacionadas tanto con el denominado caso Koldo como el caso Hidrocarburos, que presentaba como dos instrucciones “conectadas entre sí”. En este contexto, manifestaba su intención de “reconducir la situación” de Ábalos y “evitar perjuicios” a la Moncloa de Pedro Sánchez. En este contexto, el abogado de Ábalos destaca que la «red de injerencias y filtraciones orientadas a condicionar actuaciones judiciales y policiales» afecta directamente el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva del exministro. Una circunstancia que genera una situación de «posible indefensión y posible perjuicio procesal». De ahí que justifique la solicitud de personarse como acusación particular.