Nou escrit de la defensa de l’exministre de Transports José Luis Ábalos arran de la investigació de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO). Unes perquisicions de l’institut armat que fan grinyolar les garanties dels acusats i que l’advocat d’Ábalos, Carlos Bautista, ja ha titllat de “frau de llei”. En concret, és sobre el bloqueig que des de fa més de quatre mesos pateix el compte de correu electrònic aprofitant una resolució del jutge instructor del cas, el magistrat del Tribunal Suprem Leopoldo Puente.
Des del 9 de juny que Ábalos no té accés al seu compte, cosa que li impedeix fer les gestions habituals, des de cites mèdiques fins a renovar contractes de serveis o, simplement, mantenir la correspondència ordinària. Una incomunicació que, a criteri de la defensa, “excedeix manifestament la legitimitat de qualsevol finalitat investigadora”. De fet, raona que s’estan vulnerant drets fonamentals com el del secret de les comunicacions.
Una foto, no una intervenció
A l’escrit, de vuit pàgines i al qual ha tingut accés El Món, l’exnúmero tres del PSOE denuncia que l’autorització per a “l’aprehensió de dades estàtiques” del mail acordada el passat 9 de juny suposaven accedir, visionar i clonar un “estoc” determinat de correus. Ara bé, la defensa al·lega que “aquesta mesura no es pot ni s’ha de confondre amb la interceptació de les comunicacions telemàtiques, que suposa un flux de comunicacions o bé futures o bé en temps real. És a dir, la interlocutòria, a criteri de la defensa, “emparava una fotografia” i no pas una “vigilància o control” del compte permanent o indefinit.
Per tant, més enllà de la legalitat de la mesura, l’advocat carrega contra la “flagrant i indiscutible extralimitació en la seva execució, que constitueix un frau processal”. “El mandat judicial era clar i acotat: accedir, visualitzar i copiar les dades existents”, remarca. “Tot i això”, continua l’escrit, s’ha viscut una “metamorfosi” de la mesura. “El que havia de ser un acte puntual d’investigació s’ha transformat en una mesura coercitiva de naturalesa diferent: un bloqueig o embargament virtual del canal de comunicació”, alerta l’advocat.
En síntesi, per a la defensa, aquest bloqueig “és la creació d’una mesura cautelar anòmala no prevista en la llei, adoptada sense base legal específica i sense les garanties processals degudes, com la necessitat, la temporalitat o el control judicial”. A més, considera que és una mesura “desproporcionada” perquè mantenir el control sobre un compte és “irrellevant per preservar l’evidència ja obtinguda” perquè és una mesura “redundant i innecessària per assegurar la prova”. “És una mesura il·legal que sembla més preventiva o punitiva que investigadora”, conclou per advertir que vulnera el secret de les comunicacions i el dret a la intimitat i topa amb els estàndards determinats pel Tribunal Europeu de Drets Humans.