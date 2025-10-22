El Tribunal Constitucional ha tancat files amb el Tribunal Suprem i amb la Mesa del Congrés per protegir la poderosa Unitat Central Operativa de la Guàrdia Ciivil (UCO), encarregada de la investigació del cas Koldo García, que a, més de l’exassessor de José Luis Ábalos, també té implicats el mateix exministre i l’altre ex secretari d’organització dels darrers anys al PSOE, Santos Cerdán. La Secció Segona de la Sala Primera del Tribunal Constitucional ha dictat aquest migdia una providència amb què rebutja admetre a tràmit el recurs d’empara d’Ábalos, amb el qual denunciava que s’havia vulnerat el seu dret a la immunitat parlamentària.
Els magistrats, per unanimitat, consideren que les investigacions dutes a terme per l’UCO abans de l’aprovació del suplicatori no vulneren un dret fonamental en empara. Ábalos va interposar el recurs contra la resolució de la presidenta de la Mesa del Congrés de Diputats, Francina Armengol, de 16 de gener de 2025, amb què la cambra concloïa que la seva funció representativa com a diputat no havia estat afectada per la Guàrdia Civil abans d’haver sol·licitat i obtingut el suplicatori demanat pel jutge instructor del cas, Leopoldo Puente.
Una qüestió delicada
De fet, Ábalos entenia que l’UCO havia recollit proves a través de les gravacions en els telèfons de Koldo Garcia, per part del Jutjat Central d’Instrucció número dos de l’Audiència Nacional. L’exministre de Transports entenia que haver seguit aquest fil per construir una acusació per demanar al jutge el seu processament s’havia fet al marge del suplicatori i, per tant, es vulnerava el principi de la immunitat parlamentària.
En aquest sentit, cal recordar que, precisament una de les línies de defensa principal de Santos Cerdán, és que va ser investigat abans que dimitís com a diputat i sense que es plantegés cap suplicatori. Un motiu constantment al·legat per les defenses i que el jutge Puente, i la sala d’apel·lacions han rebutjat. Per tant, la decisió d’aquest dimecres podria esdevenir un precedent sobre la pràctica d’una investigació a un diputat sense haver demanat el pertinent suplicatori.