Ábalos esquiva la presó tot i la pressió de l’UCO i les acusacions particulars

L’exministre de Transports i encara diputat al Congrés, José Luis Ábalos, no entrarà a la presó. Així ho ha decidit el jutge instructor del cas Koldo, Leopoldo Puente, qui aquest matí l’ha citat a declarar per aclarir els ingressos que grinyolen als investigadors de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO). Tot i que estava citat a les deu del matí, Ábalos ha arribat tres quarts d’hora abans per avisar al jutge que s’aculliria al dret a no declarar. Per això, el jutge ha decidit celebrar la vista de mesures cautelars de manera immediata.
En aquest acte, les acusacions populars, liderades pel PP han reclamat l’ingrés a la presó provisional de l’exministre, o una fiança de 650.000 euros. Les acusacions també volien que fos en una altra presó que no fos Soto del Real, on està ingressat Santos Cerdán. Però el cap de la Fiscalia Anticorrupció, Alejandro Luzón, ha demanat mantenir les mesures cautelars de retirada del passaport i compareixença periòdica a seu judicial. Tot i que Luzón albira un cert risc de fuga, no veu canvis ni amb les dades aportades per l’UCO que justifiquin l’engarjolament d’Ábalos i remarca la seva condició de diputat que minimitza el perill d’una hipotètica fugida.
