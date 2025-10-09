Nou recurs de la defensa de Santos Cerdán a la sala d’apel·lacions del Tribunal Suprem. En aquesta ocasió, els advocats de l’exnúmero tres del PSOE, Benet Salellas i Jacobo Teijelo, han registrat un recurs d’apel·lació contra la presó provisional que fa més de cent dies que pateix el seu client. Una presó confirmada per una interlocutòria del magistrat instructor del passat primer d’Octubre. L’escrit, de 24 pàgines i al que ha tingut accés El Món, els lletrats carreguen contra una presó provisional que veuen injustificada i que, a més, no quadra amb l’argument del risc de destrucció de proves.
Després de recordar que els vicis processals que tindria la causa en el seu origen i la sospita cada cop més clara que Cerdán va ser investigat abans de demanar el preceptiu suplicatori al Congrés de Diputats, carrega contra una instrucció que no troba indicis per incriminar-lo. De fet, els lletrats defineixen la investigació com una “construcció sobre el buit i en un perillós cercle viciós en què la manca de proves per part dels investigadors s’utilitza com a justificació per prorrogar la presó en espera que, finalment, aquestes fonts de prova apareguin i puguin ser afegides a les actuacions”.
Dues possibilitats
“Diguem que hi ha una situació objectiva i constatada: no han aparegut fonts de prova relatives als cinc milions d’euros i davant de la constatació objectiva hi ha dues possibles perspectives: o les proves no existeixen i, per tant, no apareixeran, o bé les fonts de prova estan tan amagades que cal seguir investigant fins a fer-les aflorar”. Si bé la primera tesi és la defensa, la segona és la de la instrucció, per la qual la defensa no s’està de criticar-ho, fins i tot, amb un punt d’ironia loquaç.
Així, recorden que el magistrat instructor considera protegir les fonts de prova era sobretot per esbrinar les relacions entre les empreses Servinabar i Acciona amb Cerdán. Però en el recurs emfatitzen que els responsables d’aquestes dues societats es troben en llibertat. Un argument, doncs, que consideren “fal·laç” amb el benentès que no s’adopta la presó pels “posseïdors de la documentació i els titulars de les responsabilitats comptables, financeres i humanes d’aquestes mercantils pretesament relacionades amb Cerdán”.
“Sembla evident que en el cas hipotètic que existís alguna prova pendent d’obtenir en relació amb aquestes mercantils, difícilment es potjustificar la presó del ciutadà que no estaria en possessió de la documentació esmentada”, raonen els advocats. Així mateix, recorden que ja s’ha fet l’escorcoll a la seu de Servinabar i, en canvi, encara està pendent l’escorcoll a la seu d’Acciona.