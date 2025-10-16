Nova jornada d’activitat al Tribunal Suprem. Aquest dijous ha comparegut Koldo García després de l’informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO) sobre el patrimoni de José Luis Ábalos, exministre de Transports. Un atestat que el jutge instructor de la causa, Leopoldo Puente, vol aclarir per les relacions “gratuïtes” entre tots dos. García, com ahir Ábalos, s’ha acollit al seu dret a no declarar. I també, com a Ábalos, el ministeri fiscal no ha demanat presó, però sí mantenir les mesures cautelars.
