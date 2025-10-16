Nueva jornada de actividad en el Tribunal Supremo. Este jueves ha comparecido Koldo García tras el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre el patrimonio de José Luis Ábalos, exministro de Transportes. Un atestado que el juez instructor del caso, Leopoldo Puente, quiere aclarar por las relaciones «gratuitas» entre ambos. García, como ayer Ábalos, se ha acogido a su derecho a no declarar. Y también, como a Ábalos, el ministerio fiscal no ha solicitado prisión, pero sí mantener las medidas cautelares.

(Más información pronto)