Dimecres i dijous d’aquesta setmana havien de ser claus per desllorigar el que seria la gran qüestió del cas Koldo, José Luis Ábalos i Santos Cerdán. La causa oberta per part del Tribunal Suprem sobre la presumpta trama de comissions a canvi d’obra pública ha entrat en una nova dimensió arran de l’informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO) del passat 3 d’octubre. Un atestat que intenta trobar l’origen els ingressos d’Ábalos que no quadren als investigadors.
Aquest atestat policial va esperonar al jutge instructor, el magistrat Leopoldo Puente, a citar de nou Ábalos i Garcia, per a aquest dimecres i dijous respectivament. Ara bé, l’exministre ha intentat a darrera hora canviar de lletrat, per això, poder demorar uns dies la declaració i evitar la possible petició de presó provisional de les acusacions o el ministeri fiscal en la vista posterior de la cita. La jugada tàctica, però, no ha reeixit, perquè el jutge ha rebutjat ara per ara el relleu i manté la citació per a demà. En canvi, Koldo ja ha canviat tres vegades d’advocat en aquest procediment.
Molts punts foscos per aclarir
El jutge vol escatir punts foscos de la instrucció, com ara la sospita que Koldo “s’havia fet càrrec regularment de pagaments que correspondrien” a Ábalos. Pagaments que respondrien al seu àmbit familiar “com ara la pensió alimentària d’un dels seus fills, nòmines de la seva assistent domèstica, regals i presents a les seves amistats, quotes hipotecàries d’un immoble, viatges i altres despeses personals”. Uns pagaments que, seguint el criteri del jutge, eren “d’un import significatiu”.
A més, el magistrat subratllava que un cop contrastats aquests pagaments amb les finances de Koldo, els investigadors no han trobat “cap contrapartida explicita” que justifiqués la generositat de Koldo. Uns pagaments que, insisteix el jutge, no tenien res a veure amb Koldo o el seu entorn. Per tant, la reflexió del jutge és que o bé Koldo feia aquests pagaments “en profit i benefici” de l’aleshores ministre “sense cap contrapartida explícita”; “o bé Ábalos li hauria tornat a aquell les quantitats avançades en diners en efectiu o d’una altra manera desconeguda”.
I d’on sortien els diners…
Atès l’atestat que mostren els “ingressos regulars” i les despeses que realment tenia Ábalos, el jutge raona que l’exministre es “podria haver beneficiat d’alguna font irregular d’ingressos, cosa que es coincidiria amb les recepcions il·lícites de diners en metàl·lic que indiciàriament se li atribueixen”. També entraria dins les possibilitats que un tercer donés diners a Koldo García per a l’assessor i per al ministre, i que García es fes càrrec d’aquestes despeses.
Sia com sia, el jutge veu forats i contradiccions entre els indicis que va recollir la Guàrdia Civil i les primeres declaracions de l’exministre en seu judicial, quan va assegurar que la seva relació amb Koldo era “l’ordinària entre un ministre i els seus diversos assessors”. Curiosa definició, si Koldo García pagava encàrrecs personals i domèstics del ministre.
En aquest sentit, considera que són diversos indicis que no encaixen amb el que ha declarat Ábalos en seu judicial, on ha dit sobre la seva relació amb Koldo que “no passava de l’ordinària entre un ministre amb un dels seus diversos assessors”, per més que aquest últim assumís certs encàrrecs domèstics. Per això, al jutge li ha crescut la sospita que Koldo i Ábalos “podien mantenir entre tots dos mètodes poc transparents de comunicació dels seus patrimonis, i rebien a l’hora ingressos irregulars i opacs de diversa procedència, que eventualment podrien provenir dels il·lícits penals que, ara per ara, se’ls hi atribueixen”.
El magistrat sospita que hi ha la possibilitat que Koldo i Ábalos “poguessin haver mantingut entre ells mètodes no transparents de comunicació dels seus respectius patrimonis, rebent indistintament ingressos irregulars i opacs de diversa procedència, eventualment fruit de la comissió dels greus il·lícits penals que se’ls atribueixen”. Per això, veu pertinent interrogar-los de nou.