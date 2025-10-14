El magistrat de la Sala Penal del Tribunal Suprem que instrueix el cas Cerdán, Leopoldo Puente, ha dictat aquest matí una interlocutòria en què rebutja ara per ara la renúncia de José Aníbal Álvarez, el lletrat per l’exministre José Luis Ábalos, per considerar que constitueix un frau de llei. La resolució del magistrat, de deu pàgines i a la que ha tingut accés El Món, també manté la declaració d’Ábalos per a demà, dimecres, a les deu del matí, i s’assenyala que, després hi haurà vista per si hi ha petició de mesures, com ara, la presó. El jutge també manté per a dijous, a les deu del matí, la declaració coinvestigat Koldo Garcia.
La resolució alerta a Ábalos que en un termini de tres dies hàbils designi nou lletrat. El jutge també l’avisa que en cas de no fer-ho, li serà nomenat un d’ofici. Tan aviat com comparegui a la causa el nou lletrat que assumeixi la defensa d’Ábalos, es tindrà per efectuada la renúncia i cessarà en la seva funció en aquesta causa especial el lletrat Álvarez García, i serà substituït pel novament designat o assignat d’ofici.
El jutge insisteix en qualificar la renúncia “d’intempestiva” i recorda en la resolució la jurisprudència persistent que aborda supòsits similars en què “no cal identificar, de moment en què es produeixen i per la completa absència de justificació raonable que les fonamenti, més propòsit que el de provocar de manera indeguda la suspensió de vistes o compareixences oportunament assenyalades“.
