Nous indicis, nous moviments. El magistrat instructor del Tribunal Suprem del cas Cerdán, Leopoldo Puente, ja ha tornat a obrir l’agenda arran del darrer informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO), sobre la situació patrimonial de José Luis Ábalos. Així ha citat l’exministre de Transports i el seu assessor Koldo García per als pròxims 15 i 16 d’octubre, respectivament.
En una interlocutòria, de cinc pàgines i a la qual ha tingut accés El Món, el jutge remarca que l’UCO “aprofundeix en els indicis de criminalitat que ja constaven en el procediment amb relació als dos investigats“. El magistrat afegeix que, seguint el fil de la Guàrdia Civil, podien haver mantingut entre si mètodes no transparents de comunicació sobre els seus patrimonis. De fet, deixa entreveure que haurien rebut indistintament ingressos opacs i de manera procedència regularment”. Per això, els crida a capítol, per aclarir diversos indicis recollits i apunta canvis en la seva situació processal.
“Significatives zones d’intersecció”
Pel jutge, l’analisi de l’UCO mostra “significatives zones d’intersecció” entre els patrimonis i el finançament d’Abalos i Koldo. De tal manera que, segons conclou l’instructor, Koldo Garcia es faria càrrec regularment de pagaments que correspondrien a l’exministre com ara la pensió alimentària d’un dels seus fills, nòmines de la seva treballadora de la llar, regals als amics, quotes hipotecàries d’un immoble en copropietat d’Ábalos i viatges d’un significatiu import econòmic.
Tot i això, el jutge no veu, en canvi, que Ábalos fes cap contrapartida a Koldo per aquestes despeses. Una situació que fa arrufar el nas al jutge. “O bé Koldo García abonava aquests pagaments, en profit i benefici d’Ábalos, sense cap contrapartida explícita; o bé Ábalos li hauria tornat a Garcia les quantitats avançades en diners metàl·lics o d’una altra manera desconeguda”. A més, a la vista dels ingressos oficials d’Ábalos grinyolen aquests pagaments tan elevats, cosa que porta al jutge a sospitar que cobrava d’alguns fons de manera irregular. Per a Puente, la investigació de l’UCO topa amb la declaració d’Ábalos en la primera declaració.
(Més informació més aviat)