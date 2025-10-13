El magistrat instructor de la causa de Santos Cerdán no vol interferències i menys, de la Fiscalia Europea, on, a parer de la judicatura, hi ha fiscals espanyols afins al PSOE. Leopoldo Puente ha remès aquest dilluns una providència amb la qual foragita la presència del ministeri públic europeu tot al·legant que “no consta que les obres públiques que investiga hagin compromès fons de la Unió Europea”. De fet, la causa matriu del sumari Cerdán sí que va anar a parar en part a la Fiscalia Europea perquè afectava l’ús dels fons europeu per la compra de material sanitari.
En la providència, de vuit pàgines i a la qual ha tingut accés El Món, el magistrat no tanca la porta a la possibilitat que en un futur pugui descobrir “l’eventualitat” que la suposada trama que investigava gastés fons europeus. En tot cas, Puente descarta aquesta possibilitat per al moment actual tenint present que encara ha de trobar de quina manera es cobraven les comissions i on van anar a parar. De fet, aquest és el motiu amb què argüeix la presó provisional de l’exnúmero tres del PSOE i per la qual estan pendents noves compareixences de Koldo García i de l’exministre de Transports José Luis Ábalos.
Aclareix la causa
Puente, hàbilment, aprofita la resposta a la Fiscalia Europea per aclarir com es troba processalment la causa. En aquest sentit, explica que la causa que instrueix es refereix a “l’eventual existència de sengles organitzacions criminals integrades per autoritats, funcionaris públics i particulars que, a través de possible delicte de suborn i valent-se de la seva influència tindria per objecte l’adjudicació de determinades obres públiques”. Unes adjudicacions que es decidien amb “total independència” de l’origen dels fons invertits.
Al cap i a la fi, el jutge no amaga a la institució europea que, ara per ara, si els diners de les adjudicacions provenen o no de Brussel·les només és un “element accidental”. En qualsevol cas, Puente insisteix que no s’ha detectat ni un euro que provingui de la Unió Europea en la trama ni tampoc diners de procedència “transfronterera”.
D’aquesta manera, Puente es treu de sobre, de moment, la Fiscalia Europea, que el passat 29 de setembre va remetre un “exhort” al jutge amb què reclamava informació sobre “l’objecte de la seva investigació, amb identificació dels contractes, adjudicacions o subvencions que ara s’estan investigant”. Puente aclareix que investiga una trama de corrupció, estructura com organització criminal, però que ara com ara, no hi veu fons exteriors.