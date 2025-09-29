Nou protagonista en el cas Cerdán. En concret, la Fiscalia Europea que ha registrat un escrit al Tribunal Suprem reclamant detalls sobre el cas Santos Cerdán per estudiar si correspon al ministeri públic europeu la investigació del cas. L’escrit, d’una pàgina i al qual ha tingut accés El Món, el signen les fiscals Olga Muñoz i Laura Peñón, demanen informació “sense dilació” sobre el cas.
En concret “exhorten l’instructor de la causa” perquè informi la Fiscalia Europea sobre “l’objecte de la seva investigació, amb identificació dels contractes, adjudicacions o subvencions que ara s’estan investigant”. En aquest sentit, el magistrat de la sala penal del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, haurà de remetre la documentació reclamada i esperar la resposta de la Fiscalia Europea.
Si el ministeri públic proposés “l’avocació del cas” perquè considera que és de la seva competència, el magistrat Puente o bé s’hauria d’inhibir o bé hauria de presentar un conflicte de competència per mantenir el cas a les seves mans. Precisament, en aquesta fiscalia europea s’hi va incorporar Ignacio de Lucas, fiscal antidroga de l’Audiència Nacional i un dels fiscals que va cobrar de la FIAAPP, la Fundació del ministeri d’Exteriors que finançava fins i tot la formació d’agents encoberts. Precisament, De Lucas va ser nomenat a proposta del govern de Pedro Sánchez. Val a dir, que el germà del fiscal, Francisco, va ser senador del PSOE pel País Valencià.
La Fiscalia ja va entrar en el cas Mascaretes
Cal recordar que no és la primera vegada que la Fiscalia Europea que entra en joc en aquest cas. En aquesta línia, la causa de les mascaretes que portava el Jutjat Central d’Instrucció número dos de l’Audiència Nacional, va ser assumida, en bona part, el 30 de maig de 2024, per la fiscalia europea. De fet, va ser el titular del Jutjat Central d’Instrucció número 2 de l’Audiència Nacional, Ismael Calama, qui va accedir a delegar la investigació als fiscals europeus i va evitar que es quedés a la fiscalia del tribunal espanyol.