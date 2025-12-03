La fiscalia europea veu frau en la diplomàcia europea durant l’etapa Borrell

La Fiscalia Europea té “fortes sospites” de frau en la licitació d’un programa de nou mesos per a la formació de diplomàtics joves el 2021-22 que es va dur a terme al Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE) de la Unió Europea, amb seu a Brussel·les. És a dir, en l’etapa en què al capdavant d’aquest servei hi havia el socialista espanyol i actual director del CIDOB Josep Borrell. De fet, Borrell va inaugurar aquests cursos segons la mateixa publicitat de l’entitat el 13 d’octubre de 2022.
Segons explica la Fiscalia Europea, a través de dos comunicats, la investigació ja s’ha cobrat tres detencions. Una de les arrestades és Federica Mogherini, exvicepresidenta de la Comissió Europea (CE) i exalta representant per a la Política Exterior i de Seguretat en el període 2014-2019 i rectora de la institució. La licitació va dels cursos va ser oferida pel servei diplomàtic de la UE i es va adjudicar al Col·legi d’Europa a Bruges. Els investigadors tenen indicis que aquest col·legi, o els seus representants van ser informats de la licitació, dels criteris i de les condicions abans de publicar-se oficialment.
La fiscalia manté la investigació del cas pels delictes de frau en el mercat públic, corrupció, conflicte d’interessos i violació del secret professional. De moment, els tres detinguts, que a més de Mogherini també hi ha un funcionari de la Comissió Europea i un alt funcionari del Col·legi a Bruges, han estat deixats en llibertat després de ser interrogats per la Policia Judicial Federal Belga (FGP West-Vlaanderen) i se’ls hi hagin comunicat les imputacions. Borrell ja va haver deixar la presidència de l’Institut Universitari Europeu de Florència per un conflicte d’interessos, perquè formava part del consell assessor internacional d’Abengoa -dedicat a tecnologia i medi ambient- i la institució investigava sobre els efectes del canvi climàtic.
“Fortes sospites”
La fiscalia europea, que ha portat la investigació amb el suport de l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), va demanar l’aixecament de la immunitat que protegia els investigats per tal d’aclarir si el projecte de l’Acadèmia Diplomàtica de la Unió Europea –un programa de formació de nou mesos per a diplomàtics júniors dels estats membres–, va ser manegat per adjudicar-lo al Col·legi d’Europa de Bruges, un institut on graduats universitaris de països de la UE es preparen per a carreres a les institucions comunitàries.
La investigació se centra en si el Col·legi d’Europa o els seus representants van ser informats prèviament sobre els criteris de selecció del procediment de licitació i tenien prou motius per creure que se’ls adjudicaria l’execució del projecte, abans de la publicació oficial de l’anunci de licitació per part del SEAE. “Tenim fortes sospites que, durant el procés de licitació del programa, es va incomplir l’article 169 del Reglament Financer relacionat amb la competència lleial, i que es va compartir informació confidencial relacionada amb la contractació pública en curs amb un dels candidats que participaven en la licitació”, assegura la fiscalia europea en un comunicat després de les detencions i els escorcolls practicats aquest dimarts.