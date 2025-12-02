Les turbulències del Qatargate, que va posar en alerta la Unió Europea per suposats suborns a diputats europeus, han ressorgit del no-res tres anys després a les institucions comunitàries. L’ombra de la corrupció ha tornat a aparèixer a Brussel·les després que la Fiscalia Europea hagi ordenat investigar un possible frau en l’adjudicació de fons europeus que afecta directament el Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE) Segons ha avançat la premsa local, la policia belga ha detingut tres persones, entre les quals hi ha l’ex Alta Representant de la Unió Europea Federica Mogherini i qui havia estat número dos de Josep Borrell al capdavant del departament europeu, Stefano Sannino.
La investigació investiga la creació de l’Acadèmia Diplomàtica de la Unió Europa, un programa formatiu dirigit a diplomàtics que el SEAE va adjudicar al seu belga del Col·legi d’Europa els anys 2021 i 2022. Federica Mogherini, que havia liderat el departament abans de Josep Borrell, va assumir la direcció de l’acadèmia quan va abandonar el càrrec i ara la Fiscalia pretén aclarir si ella o algun representant del Col·legi d’Europa van ser informats dels criteris de selecció del concurs públic abans que el departament europeu fes pública la licitació.
Les principals sospites de la Fiscalia apunten que el procés de licitació del programa “va vulnerar la competència lleial” i que “es va compartir informació confidencial relacionada amb la contractació en curs amb un dels candidats participants”. La policia belga ha registrat diversos edificis del Col·legi d’Europa a Bruges i de la seu del SEAE a Brussel·les. També ha entrat als habitatges dels tres sospitosos detinguts.
La UE es defensa
El presumpte cas de corrupció amenaça de destapar la caixa dels trons a Brussel·les. Els fets van passar en el moment que la diplomàcia europea era dirigida per l’exministre espanyol Josep Borrell i el centre educatiu liderat per Mogherini. Dees de la institució europea han tret ferro a la investigació i han atribuït el possible frau a l’executiu europeu anterior. En una roda de premsa, la portaveu del departament ara dirigit per Kaja Kallas, la lituana Anitta Hipper, ha optat per no aprofundir en la polèmica i ha vinculat aquestes possibles activitats “al mandat anterior”.
Qui sí que ha aprofitat per sucar-hi pa és el govern de Rússia. El Kremlin ha acusat la Unió Europea de “donar lliçons i ignorar els seus propis problemes de corrupció” després de saber-se la detenció de Mogherini. El govern de Vladímir Putin ha acusat Europa de tenir “milions d’euros fluint diàriament a través dels conductes de la corrupció des de la UE cap a Ucraïna”. El Servei Europeu d’Acció Exterior és el principal departament europeu de confrontar l’ofensiva russa a Ucraïna.