Las turbulencias del Qatargate, que alertaron a la Unión Europea por supuestos sobornos a diputados europeos, han resurgido de la nada tres años después en las instituciones comunitarias. La sombra de la corrupción ha vuelto a aparecer en Bruselas después de que la Fiscalía Europea haya ordenado investigar un posible fraude en la adjudicación de fondos europeos que afecta directamente al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). Según ha avanzado la prensa local, la policía belga ha detenido a tres personas, entre las que se encuentran la ex Alta Representante de la Unión Europea Federica Mogherini y quien había sido número dos de Josep Borrell al frente del departamento europeo, Stefano Sannino.

La investigación indaga en la creación de la Academia Diplomática de la Unión Europa, un programa formativo dirigido a diplomáticos que el SEAE adjudicó a su par belga del Colegio de Europa en los años 2021 y 2022. Federica Mogherini, que había liderado el departamento antes de Josep Borrell, asumió la dirección de la academia cuando abandonó el cargo y ahora la Fiscalía pretende aclarar si ella o algún representante del Colegio de Europa fueron informados de los criterios de selección del concurso público antes de que el departamento europeo hiciera pública la licitación.

Las principales sospechas de la Fiscalía apuntan a que el proceso de licitación del programa «violó la competencia leal» y que «se compartió información confidencial relacionada con la contratación en curso con uno de los candidatos participantes». La policía belga ha registrado varios edificios del Colegio de Europa en Brujas y de la sede del SEAE en Bruselas. También ha entrado en los domicilios de los tres sospechosos detenidos.

Banderas de la Unión Europea frente a la sede del Consejo Europeo / EP

La UE se defiende

El presunto caso de corrupción amenaza con destapar la caja de los truenos en Bruselas. Los hechos ocurrieron en el momento en que la diplomacia europea era dirigida por el exministro español Josep Borrell y el centro educativo liderado por Mogherini. Desde la institución europea han restado importancia a la investigación y han atribuido el posible fraude al ejecutivo europeo anterior. En una rueda de prensa, la portavoz del departamento ahora dirigido por Kaja Kallas, la lituana Anitta Hipper, ha optado por no profundizar en la polémica y ha vinculado estas posibles actividades «al mandato anterior».

Quien sí ha aprovechado para sacar partido es el gobierno de Rusia. El Kremlin ha acusado a la Unión Europea de «dar lecciones e ignorar sus propios problemas de corrupción» tras conocerse la detención de Mogherini. El gobierno de Vladímir Putin ha acusado a Europa de tener «millones de euros fluyendo diariamente a través de los conductos de la corrupción desde la UE hacia Ucrania». El Servicio Europeo de Acción Exterior es el principal departamento europeo de confrontación a la ofensiva rusa en Ucrania.