La fiscalía europea detecta fraude en la diplomacia europea durante la era Borrell

La Fiscalía Europea tiene «fuertes sospechas» de fraude en la licitación de un programa de nueve meses para la formación de diplomáticos jóvenes en 2021-22 que se llevó a cabo en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de la Unión Europea, con sede en Bruselas. Es decir, en la etapa en que al frente de este servicio estaba el socialista español y actual director del CIDOB Josep Borrell. De hecho, Borrell inauguró estos cursos según la misma publicidad de la entidad el 13 de octubre de 2022.

Según explica la Fiscalía Europea, a través de dos comunicados, la investigación ya ha resultado en tres detenciones. Una de las arrestadas es Federica Mogherini, exvicepresidenta de la Comisión Europea (CE) y exalta representante para la Política Exterior y de Seguridad en el período 2014-2019 y rectora de la institución. La licitación de los cursos fue ofrecida por el servicio diplomático de la UE y se adjudicó al Colegio de Europa en Brujas. Los investigadores tienen indicios de que este colegio, o sus representantes, fueron informados de la licitación, de los criterios y de las condiciones antes de publicarse oficialmente.

La fiscalía mantiene la investigación del caso por los delitos de fraude en el mercado público, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional. Por el momento, los tres detenidos, que además de Mogherini también hay un funcionario de la Comisión Europea y un alto funcionario del Colegio en Brujas, han sido puestos en libertad tras ser interrogados por la Policía Judicial Federal Belga (FGP West-Vlaanderen) y se les han comunicado las imputaciones. Borrell ya tuvo que dejar la presidencia del Instituto Universitario Europeo de Florencia por un conflicto de intereses, porque formaba parte del consejo asesor internacional de Abengoa -dedicado a tecnología y medio ambiente- y la institución investigaba sobre los efectos del cambio climático.

Borrell en el anuncio de los cursos que están investigados por la Fiscalía Europea

«Fuertes sospechas»

La fiscalía europea, que ha llevado la investigación con el apoyo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), solicitó el levantamiento de la inmunidad que protegía a los investigados para aclarar si el proyecto de la Academia Diplomática de la Unión Europea –un programa de formación de nueve meses para diplomáticos jóvenes de los estados miembros–, fue manipulado para adjudicarlo al Colegio de Europa de Brujas, un instituto donde graduados universitarios de países de la UE se preparan para carreras en las instituciones comunitarias.

La investigación se centra en si el Colegio de Europa o sus representantes fueron informados previamente sobre los criterios de selección del procedimiento de licitación y tenían suficientes motivos para creer que se les adjudicaría la ejecución del proyecto, antes de la publicación oficial del anuncio de licitación por parte del SEAE. «Tenemos fuertes sospechas de que, durante el proceso de licitación del programa, se incumplió el artículo 169 del Reglamento Financiero relacionado con la competencia leal, y que se compartió información confidencial relacionada con la contratación pública en curso con uno de los candidatos que participaban en la licitación», asegura la fiscalía europea en un comunicado tras las detenciones y los registros practicados este martes.