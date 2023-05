Abengoa incrementa la plantilla amb 1.000 noves incorporacions el 2023

Aquest any Abengoa ha trencat el deteriorament d’ocupació i ha frenat la fuita de talent, amb un increment de plantilla de 1.000 professionals, i el pla d’Enrique Riquelme, nou propietari, és arribar als 12.000 en aquest exercici, segons fonts internes. Després d’anys de pèrdua de força laboral, la nova etapa d’Abengoa també comença a ser palpable en aquest àmbit. I és que des de l’adjudicació dels seus actius a Cox Energy fa menys d’un mes. Riquelme va garantir en la seva oferta el manteniment dels més de 9.500 llocs de treball existents, i va assumir els compromisos salarials endarrerits; que avui dia ja estan al dia íntegrament.

Aquestes 1.000 noves contractacions nodriran la plantilla de perfils especialitzats en diverses àrees, i cobriran els nous projectes adjudicats i d’altres que ha aportat Cox Energy en el marc corporatiu.

L’objectiu, segons s’ha traslladat internament, és desenvolupar tot el potencial d’Abengoa com més aviat millor, per la qual cosa des de Cox Energy han decidit accelerar la captació de talent, i la resposta està sent molt bona a la seu central de Sevilla. Fonts de RR.HH. de la companyia, confirmen que hi ha diversos casos de “talent molt qualificat de tornada”.

La companyia ha sumat així perfils molt concrets i necessaris, segons les mateixes fonts, per potenciar el negoci existent, amb projectes d’enginyeria, subministrament i construcció repartits per més de 80 països, així com per impulsar Abengoa com a referent en desenvolupament tecnològic per a generació d’energies netes i líder en innovació i sostenibilitat.

Per això, Cox Energy ja ha aportat 3.200 milions d’euros de càrrega de treball per als pròxims tres anys amb rendibilitat garantida a Abengoa. L’empresa sevillana, tot un símbol nacional durant dècades de desenvolupament industrial i tecnològic, cerca en aquesta nova fase de la seva història recuperar la posició de lideratge.