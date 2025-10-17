La defensa de Santos Cerdán diu prou. Després que aquesta setmana, el jutge instructor de la causa hagi deixat en llibertat els coinvestigats, José Luis Ábalos i Koldo Garcia, els advocats de l’exnúmero tres del PSOE consideren que no hi ha cap motiu que justifiqui la continuïtat de la presó provisional del seu client que ja acumula 107 dies engarjolat.
Els advocats Benet Salellas i Jacobo Teijelo han registrat un escrit, de 19 pàgines i al que ha tingut accés El Món, que tot i recordar que hi ha un recurs d’apel·lació reclamant l’excarceració de Cerdán, creuen que hi ha prou motius per exigir-ho al magistrat instructor. Els lletrats veuen “incomprensible” que continuï tancat amb l’excusa que pot destruir proves o a l’espera de “l’arribada de l’informe patrimonial de Cerdán que es va acordar fa mesos”. Una situació que consideren que no pot continuar per una qüestió de garanties processals i, per altra banda, per l’atac que suposa al poder legislatiu.
No hi ha cap relació
A l’escrit, els advocats posen el crit al cel davant del que veuen com a inconcebible i és que els dos imputats, i qui va iniciar la causa, es troben en llibertat. I més després de l’informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO) que va emetre l’atestat sobre la situació patrimonial d’Ábalos i que va esperonar al jutge instructor, Leopoldo Puente, a citar-los aquesta setmana amb la seriosa possibilitat que entressin a la presó. Després que tots dos s’acollissin al dret a no declarar, van romandre en llibertat tot i que amb mesures cautelars.
Un escenari que els advocats de la defensa no arriben a entendre, perquè precisament l’atestat de l’UCO sobre Ábalos “no acredita que hagi existit cap pagament de Cerdán a Ábalos, tal com es presumia i imputava a l’atestat del juny passat”. “La realitat documental, comptable, bancària i material d’Ábalos, estudiada per la unitat d’elit de la Guàrdia Civil no confirma la hipòtesi de l’acusació, malgrat això, Cerdán continua empresonat”, sentencien.
En aquest sentit, insisteixen que l’informe de l’UCO “no només desmenteix les conspiracions delictives a manera de complot criminal dibuixat per la mateixa unitat investigadora”, sinó que també desmenteixen les afirmacions de la interlocutòria, del passat 30 de juny, que va acordar l’ingrés a la presó del negociador del PSOE amb Junts. “No apareix cap relació patrimonial entre Ábalos i Cerdán”, remarquen les defenses a l’instructor perquè s’afanyi a decretar la llibertat.
(Més informació ben aviat)