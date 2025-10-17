La defensa de Santos Cerdán dice basta. Después de que esta semana, el juez instructor del caso haya dejado en libertad a los coinvestigados, José Luis Ábalos y Koldo Garcia, los abogados del exnúmero tres del PSOE consideran que no hay ningún motivo que justifique la continuidad de la prisión provisional de su cliente que ya acumula 107 días encarcelado.

Los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo han registrado un escrito, de 19 páginas y al que ha tenido acceso El Món, que aunque recuerda que hay un recurso de apelación reclamando la excarcelación de Cerdán, creen que hay suficientes motivos para exigirlo al magistrado instructor. Los letrados ven «incomprensible» que continúe encerrado con la excusa de que puede destruir pruebas o a la espera de «la llegada del informe patrimonial de Cerdán que se acordó hace meses». Una situación que consideran que no puede continuar por una cuestión de garantías procesales y, por otro lado, por el ataque que supone al poder legislativo.

José Luis Ábalos al entrar al Tribunal Supremo para declarar ante el juez Puente/Eduardo Parra/EP

No hay ninguna relación

En el escrito, los abogados alzan la voz ante lo que ven como inconcebible y es que los dos imputados, y quien inició la causa, se encuentran en libertad. Y más después del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que emitió el atestado sobre la situación patrimonial de Ábalos y que impulsó al juez instructor, Leopoldo Puente, a citarlos esta semana con la seria posibilidad de que ingresaran a prisión. Después de que ambos se acogieran al derecho a no declarar, permanecieron en libertad aunque con medidas cautelares.

Un escenario que los abogados de la defensa no llegan a entender, porque precisamente el atestado de la UCO sobre Ábalos «no acredita que haya existido ningún pago de Cerdán a Ábalos, tal como se presumía e imputaba en el atestado del pasado junio». «La realidad documental, contable, bancaria y material de Ábalos, estudiada por la unidad de élite de la Guardia Civil no confirma la hipótesis de la acusación, a pesar de eso, Cerdán continúa encarcelado», sentencian.

En este sentido, insisten en que el informe de la UCO «no solo desmiente las conspiraciones delictivas a modo de complot criminal dibujado por la misma unidad investigadora», sino que también desmiente las afirmaciones del auto, del pasado 30 de junio, que acordó el ingreso a prisión del negociador del PSOE con Junts. «No aparece ninguna relación patrimonial entre Ábalos y Cerdán», remarcan las defensas al instructor para que se apresure a decretar la libertad.

